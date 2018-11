Aurora Ramazzotti | parole d’amore per il fidanzato Goffredo Spunta il sospetto gravidanza

«Aurora Ramazzotti - sei incinta?» La domanda dei fan dopo la romantica dedica a Goffredo : Aurora Ramazzotti incinta? Su Instagram sarebbe spuntato un indizio e tra i fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker avrebbe iniziato a serpeggiare il dubbio. Tanto che alcuni follower di Aurora...

«Aurora Ramazzotti - sei incinta?» La domanda dei fan dopo la romantica dedica a Goffredo : Aurora Ramazzotti incinta? Su Instagram sarebbe spuntato un indizio e tra i fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker avrebbe iniziato a serpeggiare il dubbio. Tanto che alcuni follower di Aurora le avrebbero rivolto la domanda direttamente sul social. Tutto è nato da una dolce dedica che la giovane conduttrice ha rivolto al fidanzato Goffredo: «Sei tu il mio primo giorno di una vita nuova». La frase sibillina ha scatenato il gossip, anche ...

«Aurora Ramazzotti - sei incinta?» La domanda dei fan dopo la romantica dedica a Goffredo : Aurora Ramazzotti incinta? Su Instagram sarebbe spuntato un indizio e tra i fan della figlia di Eros e Michelle Hunziker avrebbe iniziato a serpeggiare il dubbio. Tanto che alcuni follower di Aurora...

Aurora Ramazzotti - dedica romantica al suo Goffredo (ma entra in gioco papà Eros) : La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato una romantica foto con il fidanzato al Wonderland Winter...

Aurora Ramazzotti si racconta : la sua prima volta e le raccomandazioni : Aurora Ramazzotti racconta la sua prima volta, fra raccomandazioni e la complicità di mamma Michelle Hunziker. La figlia di Eros e della showgirl svizzera oggi ha 21 anni, ma ricorda ancora con tenerezza la sua prima volta con un ragazzo, avvenuta a 18 anni. Michelle sapeva tutto e, dopo aver parlato con sua figlia, ha voluto condividere con lei le emozioni di un momento magico. “La prima volta che ho fatto l’amore avevo 18 anni ed è stato ...

Scherzi a parte - puntata 9 novembre 2018 in diretta - Aurora Ramazzotti : [live_placement] Stasera, venerdì 9 novembre, torna su Canale 5 con una nuova edizione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging. Come si legge nel comunicato stampa di lancio, gli Scherzi, quest’anno mirano ad essere 'totalmente rivoluzionari e innovativi, vere e proprie narrazioni cinematografiche' con tanto di 'colonne sonore, grafiche, effetti speciali, citazioni da film e serie tv ...

Aurora Ramazzotti rivela un segreto della sua vita privata : Aurora Ramazzotti in un’intervista in cui ha parlato delle sue prime volte. E la più delicata è proprio quella legata alla vita amorosa. «La prima volta che ho fatto l’amore era il compleanno di mia madre…», spiega Aurora, in un’intervista a “Fanpage”, ha risposto a tre domande sulle sue prime volte e in una delle tre ha parlato delle sua esperienza con il ses……..o. «La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è ...

Aurora Ramazzotti : "La prima volta a 18 anni - era il compleanno di mia madre" : La figlia di Michelle Hunziker svela il dettaglio privatissimo. Un incontro d'amore "pianificato" del quale la conduttrice...

Aurora Ramazzotti racconta la sua prima volta : “successe al compleanno di mamma” : Aurora Ramazzotti parla della sua prima volta, la figlia di Michelle Hunziker si confessa Aurora Ramazzotti si sottopone al simpatico interrogatorio di FanPage.it. La primogenita di Michelle Hunziker confessa i dettagli intimi della sua adolescenza, quando consumò per la prima volta un rapporto sessuale. La ‘prima volta’ di Aurora, la Ramazzotti la racconta così: “la prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è ...

Aurora Ramazzotti rivela : «La prima volta che ho fatto l'amore? Era il compleanno di mia madre Michelle...» : Aurora Ramazzotti e la sua prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è raccontata a 360 gradi in un'intervista in cui ha parlato delle sue prime volte. E la...

Aurora Ramazzotti : ‘La mia prima volta? Pianificata con mamma Michelle’ : “La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre”. Aurora Ramazzotti svela dettagli della sua vita privata e non ha paura a farlo. Il ricordo di quell’esperienza è vivo in lei anche perché, come detto, è avvenuto proprio nel giorno in cui Michelle Hunziker compiva gli anni, quindi impossibile dimenticare la concomitanza degli eventi. A dimostrare ancora una volta il ...

Aurora Ramazzotti : "La mia prima volta? A 18 anni - il giorno del compleanno di mamma. Lei sapeva tutto" : Aurora Ramazzotti è stata la protagonista dell'ultima puntata di La prima Volta, un format di Fanpage che vede come protagonisti alcuni volti noti, chiamati a rispondere ad alcune domande riguardanti la loro prima volta in diversi ambiti.Il primo tatuaggio? A Formentera. Aurora dice di essersi tatuata la F, e di essersene anche già pentita. Il primo bacio invece, a 12 anni, in un bagno buio. Le domande spaziavano dalla prima volta ...

Aurora Ramazzotti : «La mia prima volta? Il giorno del compleanno della mamma» : L'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiQuel giorno lo ricorda benissimo. Aurora Ramazzotti, a La prima volta, un format prodotto da Fanpage.it, ha risposto a tre domande, in ordine di difficoltà. La più delicata, l’ultima, riguarda la sua prima esperienza con il sesso. La giovane ...

Aurora Ramazzotti - la clamorosa confessione sessuale : 'La prima volta? A 18 anni al compleanno di mamma' : Aurora Ramazzotti ha confessato qual è stata l'occasione particolare in cui ha fatto l'amore per la prima volta. A Fanpage la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha svelato un dettaglio ...