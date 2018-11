Aumenta l' occupazione | ma anche in Alto Adige i nuovi contratti sono quasi tutti a termine

Stati Uniti - le richieste di sussidi alla disoccupazione Aumentano oltre attese : Ancora un lieve aumento per le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 17 novembre. I "claims" sono saliti di 3.000 unità a 224.000 dalle 221.000 unità riviste della ...

Istat - la disoccupazione Aumenta : è oltre il 10% : L'ultimo rapporto presentato dall'Istat in tema di occupazione e disoccupazione segnala una diminuzione dell'occupazione generale dello 0,2%, fissandola al 58,8%. Insieme a questo, è aumentata la disoccupazione che secondo i dati è pari al 10,1%. Allo stesso tempo però, sono diminuiti gli inattivi, ovvero coloro che non hanno un lavoro e non lo cercano nemmeno.Continua a leggere

Istat - disoccupazione in calo dal 2017 : è al 10 - 1%. Aumenta l'età dei lavoratori : Tennde verso l'alto il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a...

Istat - disoccupazione risale in settembre : 10 - 1% - Aumenta l'età dei lavoratori : Tennde verso l'alto il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a settembre 2017 ...

Inps - Aumentano le domande di disoccupazione : Più italiani senza lavoro: nel mese di agosto all'Inps sono arrivate 114.925 domande per il sussidio di disoccupazione tra Naspi, Aspi, mini Aspi, mobilità e Discoll in aumento dell'8,5% rispetto allo ...

Italia - disoccupazione sotto 10% - Aumentano occupati e inattivi : Un segnale coerente con la dinamica della fiducia dei consumatori, che mostra una dinamica positiva, nonostante l'economia stia vivendo una fase di rallentamento del ciclo di crescita, soprattutto ...

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012. Aumentano però giovani disoccupati e lavoratori a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che Aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...

Lavoro - quest’anno le domande di disoccupazione sono Aumentate del 6 - 2% rispetto al 2017 : Il dato positivo che emerge dall'Osservatorio sulla cassa integrazione dell'Inps è che nei primi sette mesi di quest'anno le assunzioni dei datori di Lavoro privati complessive sono state 4.597.000 (+6,5%) a fronte di 3.560.000 cessazioni (+10,7%), con un saldo positivo per oltre un milione di unità (1.037.000).Continua a leggere

Aumenta l'occupazione - è ai livelli pre-crisi : Nel secondo trimestre 2018 l'occupazione è significativamente in crescita sia rispetto al primo trimestre sia a livello tendenziale, in leggera accelerazione rispetto al trimestre precedente. E' ...