App Google 8 59 Beta prepara novità per il widget di ricerca e per le conversazioni

Attenzione su Google Play! Scoperte App infette con 600.000 download : Oltre 600.000 utenti hanno scaricato da Google Play (il negozio digitale della app Android) malware mascherati da app infette. Un esercito. A scoprirlo è stato Lukas Stefanko, ricercatore della società di sicurezza informatica Eset. Il grosso delle infezioni (circa 580.000) arriva da 13 applicazioni infette (immediatamente bloccate da Google), tutte dello stesso sviluppatore e tutte di giochi che simulavano la guida di moto, tir (come Truck

Google - l’App Benessere Digitale arriva su Pixel e Android One : Era stata annunciata durante la conferenza Google I/O, tenutasi lo scorso maggio, ora è finalmente uscita dalla fase beta la nuova funzionalità Digital Wellbeing o Benessere Digitale. Tale funzionalità permette di monitorare le modalità d’uso leggi di più...

Google Maps la nuova Applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Ecco una bella carrellata di App da NON scaricare dal Google Play Store : Altre 13 app malevole sono state scovate all'interno del Google Play Store e sono state scaricate più di 560.000 volte: se ne avete installata qualcuna eliminatela immediatamente.

L'App di Google si prepara a farvi commentare alcuni risultati di ricerca e affina le collezioni - foto - : Lo sport si andrebbe così ad aggiungere ai commenti su libri, film e serie TV già possibili da tempo.

'Nascondere portafogli e gioielli a Napoli' - è bufera sull'App Google Trips : Il Movimento Neoborbonico ha inviato ai responsabili dell'app per viaggi e turismo Google Trips la richiesta di rimuovere le informazioni su Napoli: nella scheda relativa alla città, infatti, nelle ...

Chromecast può essere aggiunto ai gruppi di altoparlanti nell'App Google Home : La funzionalità dei gruppi di altoparlanti è ora supportata anche da Google Chromecast, device fino a questo momento escluso da essa

Google abilita i comandi vocali tramite Home per alcune App su device Android TV : Sembra che Google abbia abilitato i comandi vocali tramite Google Home per alcune app come Google Play Musica e YouTube su dispositivi Android TV, come ad esempio Xiaomi Mi Box 3.

Opel e Apple CarPlay integrano Waze e Google Maps : Opel è stata tra i primissimi costruttori a integrare i moderni sistemi di interfaccia degli smartphone, Apple CarPlay e Android Auto, con i propri modelli rendendo la guida più sicura e piacevole. Ora Apple CarPlay, grazie al nuovo aggiornamento iOS12, permette di utilizzare i sistemi di navigazione Google Maps e Waze sugli ampi schermi touch delle

Google spinge sulle web App per renderle funzionali come quelle native : Google spinge sulle web app, per renderle simili alle controparti native, grazie a nuove API presentate al Chrome Dev Summit.

A partire da oggi - WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive : WhatsApp ha stretto un accordo con Google per fare in modo che i backup dell'applicazione di messaggistica non gravino più sullo spazio di

Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune App la perdita di funzionalità utili : Il team di Google di recente ha annunciato un aggiornamento della sua politica per gli sviluppatori di Google Play ch epotrebbe causare alcuni guai a diverse app