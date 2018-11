Aperte le iscrizioni al XVII Congresso Nazionale di Associazione Italiana Dislessia

scuolainforma

(Di lunedì 26 novembre 2018) L’evento dal titolo “: liberi di apprendere” si terrà il prossimo 14 e 15 dicembre a Milano presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di MilanoMilano, 26 novembre 2018 – Sonolealdi, che quest’anno si terrà il 14 e 15 dicembre, a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi, in via Festa del Perdono.Obiettivo dell’evento, dal titolo “: liberi di apprendere”, è rimarcare l’importanza di imparare attraverso strategie, modalità e mezzi più congeniali e funzionali a ciascuno. Una “libertà di apprendere” da interpretare, quindi, non solo in termini di studio, ma anche di scelta personale, per ciò che riguarda l’indirizzo scolastico, il percorso universitario e, successivamente, la carriera professionale.Un ragazzo con DSA non è sempre libero di scegliere il ...