Antonella Clerici fa una sorpresa ad Andrea Mainardi al GF Vip

La figlia di Antonella Clerici a Portobello : ecco com’è oggi Maelle : Era il 2011 quando Antonella Clerici, a sorpresa, si presentò sul palco dell’Ariston con la figlia Maelle per aprire la 61esima edizione del Festival di Sanremo. Nessuno se l’aspettava. Si è sentita la voce fuori campo della Clerici che iniziava a raccontare una storia, poi un telo bianco è stato fatto sparire con un gioco scenografico e, sulle famose scale dell’Ariston, apparvero la conduttrice e la figlia, una bambina bellissima di soli due ...

Portobello - Antonella Clerici porta in studio sua figlia Maelle con i loro cani : ecco che cosa è successo : La puntata di Portobello di sabato 24 novembre si è trasformata in una sorta di “Casa Clerici“, prima con un siparietto ai fornelli di Antonella in stile “La Prova del Cuoco” e poi chiamando in studio la figlia Maelle con i loro due cani. La ragazzina, 9 anni, nata dall’amore con Eddy Martens, ha fatto il suo ingresso con al guinzaglio Pepper e Argo: i due cuccioli si sono subito ambientati in tv e mamma e figlia ...

Portobello in crisi - Antonella Clerici si gioca la carta degli 'affetti' (ma non basta) : Il programma di Raiuno continua ad essere in crisi, forse, anche per questo la conduttrice, nella puntata del 24 novembre...

Tu si que vales - Maria De Filippi cannibale : si mangia Antonella Clerici - un dramma per la Rai : Trionfa ancora Tu si que vales su Canale 5, altro flop per Portobello di Antonella Clerici su Rai 1. Si parla di share e dei verdetti di sabato 24 dicembre, impietosi con lo show di Viale Mazzini, ...

Portobello - Antonella Clerici porta sua figlia in studio : che cosa c'è dietro - quella voce molto scomoda : A Portobello , il programma di Rai 1 del sabato sera in crisi di ascolti, Antonella Clerici si gioca il jolly della famiglia. Insomma, la conduttrice ha messo in mostra il suo privato. In che modo? ...

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Quarta puntata sabato 24 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Portobello : Antonella Clerici (non) saluta Elisa Isoardi : Antonella Clerici ricambia il saluto di Elisa Isoardi, ma non del tutto Come aveva annunciato Elisa Isoardi qualche giorno fa a La prova del cuoco, la ristoratrice emiliana Alessandra Spisni, tra i pochi volti delle passate stagioni ad essere tornata nel cast de La prova del cuoco quest’anno, è stata tra gli ospiti di Antonella Clerici a Portobello nella puntata di stasera, sabato 24 novembre 2018. La regina del sabato sera di Rai1, ...

PORTOBELLO/ Diretta e ospiti 24 novembre : Antonella Clerici promette una serata magica - IlSussidiario.net : PORTOBELLO, Diretta e ospiti 24 novembre: Lino Banfi e Nino Frassica ospiti di Antonella Clerici, proposta di matrimonio e dibattito sul ragù italiano.

