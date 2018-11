Antitrust | No a costi extra su pagamenti con carte

Ryanair - l' Antitrust avvia un procedimento sui costi dei bagagli - : L'Authority apre un'indagine sulla nuova policy della compagnia irlandese. Il sospetto è che comporti costi occulti in grado di alterare la comparazione con gli altri vettori. Nel frattempo, David ...

L'Antitrust avvia una procedura sui costi del bagaglio imposti da Ryanair : Roma, 20 set., askanews, - L'antitrust ha avviato una procedura nei confronti di Ryanair per pratiche commerciali scorrette. Nel mirino dell'Autorità la nuova policy della compagnia aerea in merito al ...