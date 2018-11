Anticipazioni L' amica geniale fiction | 1^ puntata | la scomparsa di Raffaella scuote Elena

Blastingnews

(Di lunedì 26 novembre 2018) Arriva su Raiuno una dellepiù attese di questa stagione televisiva Rai: stiamo parlando de L', la serie tratta dal romanzo omonimo diFerrante e diretta da Saverio Costanzo, figlio del celeberrimo giornalista Maurizio. Martedì 27 novembre in prime time andrà in onda la prima delle quattro puntate di questa prima stagione, che mira a conquistare l'affetto e il gradimento di una vastissima fetta di pubblico.Spoiler L', la trama della prima: ladiLeriguardanti la trama della primade L', in onda martedì sera su Raiuno, rivelano che le protagoniste di questa nuova serie televisiva sono, detta Lenù, edetta Lila. Nel primo episodio in onda martedì sera vedremo chericeverà una telefonata del tutto inaspettata dal figlio di Lila, il quale le annuncerà che sua ...