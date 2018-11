Ancelotti ha fatto poco turn over | hanno deluso i senatori

ilnapolista

(Di lunedì 26 novembre 2018) Il contrario di Genoa-Napoli Napoli-Chievo è stata l’esatto contrario di Genoa-Napoli. A Marassi la squadra vinse una partita che sembrava irrimediabilmente perduta, su un campo impossibile. E tutti, anche noi, scrivemmo di un ulteriore salto di qualità. Da sempre, almeno chi scrive, siamo convinti che a certi livelli la differenza sia nella testa. È lì che si vincono le partite. È a quel punto che la fortuna corre in tuo aiuto. Come accaduto a Genova. Ieri è successo l’esatto contrario: il Napoli è sceso in campo svogliato – per ammissione dello stessoche ha usato altri termini – e poi non è riuscito più a condurre il match in porto. Del resto è sufficiente pensare alla distrazione di Koulibaly dopo trenta secondi – che stava mandando in porta il Chievo – per capire in quali condizioni mentali il Napoli è sceso in campo....