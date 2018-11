Ancelotti ha convinto il calcio italiano a combattere i cori razzisti

ilnapolista

(Di martedì 27 novembre 2018) Ha un futuro politico Carloha un futuro politico davanti a sé. Qualora, un domani (noi speriamo il più tardi possibile), dovesse annoiarsi del proprio lavoro di allenatore, il tecnico di Reggiolo potrà misurarsi con l’arte della diplomazia e del governo. Nel suo curriculum può vantare un successo politico che ha dell’incredibile. In meno di un mese, ha messo all’angolo ile ne hai dirigenti a scendere in campo in prima persona per far applicare le norme già esistenti in materia di razzismo e discriminazione territoriale. L’alieno ha vinto la sua battaglia. Improvvisamente ilha aperto gli occhi su uno scempio che dura da anni.ha raggiunto l’obiettivo a modo suo, da politico consumato. Senza mai alzare la voce. Né scadere nel vittimismo. Né tantomeno nel personalizzare la battaglia. Anzi, è ...