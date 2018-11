Alma Salerno | continua il periodo negatio | sconfitta anche a Canosa

gazzettadisalerno

(Di lunedì 26 novembre 2018) Una magia di Spisso e una doppietta di Genario non sono bastate all'per uscire indenne dal Palazzetto dello Sport didi Puglia. In terra pugliese, infatti, la partita valida per la settima giornata del girone F del campionato di serie B di calcio a 5 si è conclusa per 8 a 3 in favore dei padroni di ...