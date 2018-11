Allerta Meteo Sardegna | criticità “gialla” per rischio idrogeologico localizzato e

Allerta Meteo in Veneto : prolungato fino a domani lo stato di attenzione : In riferimento alle condizioni di fragilità idrogeologica ancora presenti in alcune parti del territorio, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, martedì 27 novembre, lo stato di attenzione per Criticità Geologica nei bacini idrografici Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), dichiarato alle 14.00 di ieri. Rimangono sotto particolare ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per lo stato del mare : “Per la giornata di martedì 27 novembre si prevedono condizioni di variabilità con precipitazioni irregolari. Nel corso del pomeriggio/sera intensificazione della ventilazione da nord-est su mare e lungo la costa, con mare mosso sotto costa (altezza dell’onda stimata intorno ai 2 metri) e molto mosso o agitato al largo (con altezza dell’onda stimata intorno ai 2,5 metri sul settore centro-meridionale)“: la protezione ...

Allerta Meteo - maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo - maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo Campania : rovesci e temporali - criticità “gialla” da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore “giallo” valida a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani sull’intero territorio regionale. Si prevedono ancora precipitazioni diffuse con rovesci o temporali anche di moderata intensità. Anche i venti saranno forti con possibili raffiche nei temporali e tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio ...

In Campania ancora Allerta meteo : ANSA, - NAPOLI, 26 NOV - La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalle 20 di oggi ...

Allerta Meteo Estofex : incubo tornado - alluvioni lampo e forte vento per Calabria e Sardegna : Allerta Meteo – Dopo i 2 tornado che ieri, 25 novembre, hanno colpito Puglia e Calabria, in quello che si è ormai rivelato un autunno terribile di fenomeni estremi nel Mediterraneo, l’emergenza maltempo continua al Sud Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per le coste occidentali e meridionali del Sud Italia, dell’Albania, della Grecia occidentale e della Turchia principalmente per ...

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla su Palermo : La Protezione Civile Regionale, ha diramato l’avviso 18329 che prevede per Palermo, nella giornata di domani, l’Allerta gialla. In particolare, per la giornata di domani, si prevedono precipitazioni “sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, più rilevanti sulla Sicilia occidentale; da isolate a sparse, localmente ...

Allerta Meteo Calabria : domani criticità “gialla” fino alla mezzanotte su tutta la regione : Allerta Meteo anche domani in Calabria: la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso in base al quale fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’Allerta arancione sulla fascia tirrenica della regione, con l’esclusione della parte più meridionale, dove il livello di Allerta è giallo. Allerta Meteo gialla anche domani su tutta la regione Sono possibili piogge sparse in particolare sull’alto Tirreno accompagnate da vento e ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità dalle prime ore di domani lunedì 26 novembre : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità per rischio idrogeologico e idraulico a seguito di precipitazioni previste isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta dalle prime ore di domani, lunedì 26 novembre e per le successive 24-36 ore: criticità per rischio idrogeologico e idraulico codice giallo su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per Criticità Geologica nel Bellunese e nel Trevigiano : In riferimento alle condizioni di fragilità idroGeologica ancora presenti in alcune parti del territorio, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Geologica nei bacini idrografici Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), valevole fino alle ore 14.00 di domani, lunedì 26 novembre. Rimangono sotto particolare osservazione le frane del ...

Campania - prorogata l'Allerta Meteo fino alle 12 di domani : ecco dove : È in vigore su tutta la Campania l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità Gialla per rischio idrogeologico localizzato. Lo ricorda la Protezione civile della Regione Campania, ricordando ...

Allerta Meteo Campania : prorogata la criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Protezione Civile regionale della Campania rende noto che è in vigore in tutta la regione l’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità “gialla” per rischio idrogeologico localizzato. L’Allerta terminerà alle 6 di domani mattina per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Sul resto del territorio regionale è prorogata di ulteriori 6 ore e ...

Campania - prorogata l'Allerta meteo fino alle 12 di domani : ecco dove : È in vigore su tutta la Campania l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità Gialla per rischio idrogeologico localizzato. Lo ricorda la Protezione civile della Regione...