Allegri | ' Juventus | vietato addormentarsi contro il Valencia'

Juventus - Cancelo : 'Ora mi sento più completo. Mezzala? Deciderà Allegri' : TORINO - Il Valencia non può essere una squadra indifferente per Joao Cancelo: qui si era consacrato dopo essere stato preso dal Benfica, da qui l'ha portato in Italia la Juventus per poco più di 40 ...

Juventus – Dallo scudetto alla Champions - Allegri schietto in conferenza stampa : “è tutto aperto” : Massimiliano Allegri in conferenza stampa parla delle prospettive della sua Juventus in campionato ed in Champions League “Il campionato è sempre aperto. Abbiamo tanti scontri diretti a dicembre, con Roma e a Inter per esempio. – ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Valencia e dopo la vittoria contro la Spal in Serie A – In Champions dobbiamo fare un passo alla volta, prendiamoci ...

Juventus - Allegri 'Vincere col Valencia per restare primi nel girone' : ... in mezzo abbiamo due belle partite di campionato', ha aggiunto il tecnico ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile una domanda su Cristiano Ronaldo, che all'andata è stato espulso dopo pochi minuti: '...

Juventus - Allegri : 'Modulo? Giochiamo col 4-3 e poi un po' di casino davanti' : TORINO - Una vittoria per chiudere il discorso qualificazione e magari blindare già il primo posto. Massimiliano Allegri non vuole distrazioni nella gara interna contro il Valencia già battuto 2-0 all'...

Dani Alves per me è il migliore terzino al mondo. Io mezzala? Decide il mister, quello che mi chiede faccio". Fabiana Della Valle

Juventus-Valencia - Allegri in conferenza stampa : “Niente è ancora deciso” : JUVENTUS VALENCIA Allegri – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani sera contro il Valencia. Una sfida delicata e fondamentale ai fini della classifica. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e l’obbligo di portare a casa la vittoria per mettere un altro mattone sulla corsa al primato del girone. 3 […] L'articolo Juventus-Valencia, Allegri in conferenza stampa: “Niente è ...

Conferenza Allegri - Juventus-Valencia : 'Ecco chi non ci sarà ' : Massimiliano Allegri a Sky Sport svela: ' Khedira è fuori, Emre Can spero di vederlo prossima settimana in gruppo, De Sciglio ha preso una botta. Alex Sandro sta bene era solo stanco. Dobbiamo vincere per mantenere aperta la ...

Juventus - le possibili scelte di Allegri contro il Valencia : tornano Dybala e Cancelo : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita contro il Valencia. I bianconeri hanno dunque curato tutti gli aspetti tattici per preparare al meglio la sfida di Champions League. Domani, la Juventus si presenterà all'Allianz Stadium con la formazione migliore e Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi titolarissimi. Infatti, rispetto alla partita di sabato il tecnico livornese farà diversi cambi a partire dall'attacco dove con ...

Juventus - vacanze e premi : il metodo Allegri : TORINO - Un po' Massimiliano Allegri ce l'ha insita dentro, per indole, questa tendenza al fare le cose sul serio ma senza prendersi troppo sul serio: dando il giusto peso ai vari aspetti, non ...

Juventus-Valencia - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Allegri con il tridente Dybala-Mandzukic-Ronaldo : Ritorna la Champions League. Dopo la clamorosa, per il modo in cui è arrivata, sconfitta casalinga contro il Manchester United, la Juventus ospita il Valencia in una partita che può dare ai bianconeri la matematica certezza del passaggio del turno ed ipotecare anche il primo posto in classifica. Dall’altra parte gli spagnoli si giocano tutto e sono obbligati a vincere per regalarsi ancora una speranza di qualificazione. Massimiliano ...

Juventus - la sensibilità di Allegri e 'Il Ronaldo furioso' : A coloro che si ostinano a vivere il calcio come una battaglia, continua e efferata , possibilmente senza prigionieri, per fortuna ci pensa lo stesso mondo del calcio a offrire spaccati di cronaca forse minimalisti, ma non per questo meno significativi. Il confronto tra Juventus e Spal sin dalla vigilia lasciava poco o nulla all'immaginazione su come sarebbe andata a finire. Sicchè lo ...

Juventus - Massimiliano Allegri applaude i suoi ragazzi : “le partite dopo le soste non sono semplici” : Juventus, Massimiliano Allegri ha mandato il suo consueto messaggio social alla squadra dopo aver vinto ieri contro la SPAL “Tenere il passo, provando a migliorare sempre nelle piccole cose. Dico sempre che queste partite dopo le soste non sono semplici, bravi“. E’ l’applauso rivolto su twitter alla sua squadra dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria per 2-0 contro la Spal alla ripresa del ...