Alfonso Signorini | tra gossip e cultura Storia di un binomio vincente | Sono un

Striscia la notizia - non risparmiano neanche Alfonso Signorini : il nomignolo spudorato - come lo chiamano : Le frecciatine nei confronti degli inquilini del Grande Fratello Vip , e in particolare di Francesco Monte , da parte dei due conduttori di Striscia la notizia , Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio , sono ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini mette a tacere Elia Fongaro : 'Ma quale emozionato - ha la faccia...' : L'espressione eloquente di Elia Fongaro , una volta saputo che l'eliminato della dodicesima diretta del Grande Fratello Vip era proprio la sua Jane Alexander , non è sfuggita a nessuno. In particolar ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini guida la rivolta degli eliminati contro i finalisti : 'Nella storia...' : Il meccanismo adottato dal Grande Fratello Vip per decretare il secondo finalista non è piaciuto solo al pubblico da casa ma anche dagli ex concorrenti del reality-show. In particolar modo la scelta ...

Fabrizio Corona e Asia Argento - 'i primi litigi'. La bomba di Alfonso Signorini : la verità sulla coppia : primi litigi tra Fabrizio Corona e Asia Argento . I due freschi fidanzatini hanno caratteri vivace e secondo un retroscena di Chi , il settimanale diretto da Alfonso SignorinI , hanno già affrontato ...

Grande Fratello Vip - invito-bomba di Alfonso Signorini : per far alzare gli ascolti ha voluto proprio lei : Il flop di questa edizione del Grande Fratello Vip non è un mistero per nessuno e per questo anche l'opinionista Alfonso Signorini ha voluto dare il suo contributo per riportare in auge il reality-...

GFVip - Silvia Provvedi sarebbe ancora innamorata di Corona : parole di Alfonso Signorini : Secondo Alfonso Signorini, Silvia Provvedi sarebbe ancora innamorata di Fabrizio Corona. L’opinionista ne avrebbe parlato durante l'ultima puntata di “Casa Signorini”, chiedendo un parere in merito a tutti gli ospiti presenti in studio. Carmen Di Pietro la penserebbe come il direttore di Chi: "Anch'io ho avuto quest'impressione". L'ex gieffino Elia Fongaro invece avrebbe preferito rimanere più sul vago: "Non so se Silvia sia ancora innamorata di ...

Alfonso Signorini contro gli autori del GF VIP : poco spazio alla cultura : Alfonso Signorini, famoso opinionista del reality show GF VIP, ha raccontato di avere avuto un duro scontro con gli autori del programma a causa di alcune scelte fatte nel corso di queste puntate. In primo luogo, il direttore di Chi ha criticato duramente la scelta della produzione di impedire ogni tipo di intervento durante l'ingresso di Fabrizio Corona in casa e adesso è tornato nuovamente sulla questione accusando il Grande Fratello di ...

Alfonso Signorini è sicuro Silvia Provvedi è ancora innamorata di Corona (VIDEO) : Alfonso Signorini e la sua rivelazione incredibile su Silvia Provvedi Nell’ultimo appuntamento del talk ‘Casa Signorini’, il direttore di ‘Chi’ Alfonso Signoriniha affermato che Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona e questo non è ancora un argomento chiuso. Un cruccio mentale che ha voluto condividere con i suoi ospiti e di cui ha voluto sapere la loro opionione. Ad appoggiare la tesi dell’opinionista del Grande Fratello Vip e ...

Grande Fratello VIP 2018 - Alfonso Signorini è convinto : "Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona" : Una delle vicende più forti che tuttora caratterizzano il percorso di Silvia Provvedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip è stato l'incontro con Fabrizio Corona, un faccia a faccia che ha lasciato strascichi aldilà della lite tra l'ex re dei paparazzi e la lite con Ilary Blasi. A Casa Signorini l'argomento è stato ripreso in compagnia di alcuni ospiti che hanno voluto dire la loro sulla questione.A partire da Carmen di Pietro ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini smaschera Silvia Provvedi : 'Corona? Non è ancora un argomento chiuso' : Nella puntata di ieri, martedì 13 novembre, di Casa Signorini si è discusso, come di consueto, degli argomenti più salienti della diretta del giorno prima del Grande Fratello Vip . Parlando dello ...

Grande Fratello Vip - tutto già deciso : 'Chi sono i 5 finalisti' - la bomba su Ilary Blasi e Alfonso Signorini : tutto architettato, tutto già deciso: i finalisti del Grande Fratello Vip ci sono già. A sostenerlo, intervistato dal programma Ultime dalla casa, è Maurizio Battista , ex gieffino col dente ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini su Stefano Sala e Benedetta Mazza : 'Voi come Cecilia e Ignazio' : 'Avete il timore di ripercorrere il vissuto di Cecilia Rodriguez '. È l'opinionista Alfonso Signorini a prendere parola riguardo la storia d'amore tra Benedetta Mazza e Stefano Sala al Grande Fratello ...

Capito Lorella Cuccarini? Alfonso Signorini la becca per strada : la maliziosa voce sul 'giovane amico' : Su Chi in edicola da mercoledì 14 novembre, le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini reagisce così al bacio tra Elia Fongaro e Jane Alexander : tutto finto? : Ha emozionato molti, in studio e a casa, il bacio di tra Jane Alexander ed Elia Fongaro . La storia d'amore più intensa e sorprendente del Grande Fratello Vip sembra così resistere anche alla ...