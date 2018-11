Alcuni giocatori starebbero già giocando a Red Dead Online

Fallout 76 : Alcuni giocatori hanno lanciato 3 testate nucleari contemporaneamente - con conseguente crash dei server : Durante la scorsa settimana abbiamo appreso cosa accade quando un giocatore lancia una delle testate nucleari in Fallout 76, ovvero l'apparizione di una Scorchbeast Queen di altissimo livello, la cui uccisione garantisce un bottino di altrettanto alto livello. Ma cosa succede se si riesce a lanciarne 3 insieme?Come riporta PC Gamer, i 3 utenti che hanno lanciato la testata singola hanno deciso di fare di meglio, riuscendo a lanciare ben 3 ...

Il Paris Saint-Germain ha ammesso che Alcuni suoi osservatori tenevano conto delle etnie dei giocatori per il reclutamento nelle giovanili : La dirigenza della squadra di calcio del Paris Saint-Germain ha ammesso che negli ultimi cinque anni alcuni suoi osservatori hanno tenuto conto delle etnie dei giocatori visionati, secondo i giornali francesi per tenere sotto controllo il numero di calciatori non

Red Dead Redemption 2 : Alcuni giocatori hanno inviato messaggi inopportuni al vero Colm O'Driscoll : La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile, immaginate di avere lo stesso nome e cognome di un noto personaggio dei videogiochi, magari uno abbastanza controverso, immaginate ora di ricevere valanghe di messaggi (non molto amichevoli) da parte di alcuni giocatori che, (per divertimento o chissà che altro) vi diano le colpe delle malefatte commesse dal vostro "sosia". Non stiamo scherzando, è successo per davvero.Come riportano i ...

World of Warcraft Classic : Alcuni giocatori sono riusciti a crackare la demo : La demo di World of Warcraft Classic non sarà lanciata prima del 2 novembre, ma alcune persona ci stanno già giocando, riporta Eurogamer.Ebbene all'inizio di questa settimana Blizzard ha reso disponibile al pre-load la demo della tanto attesa versione "Classica" del gioco, ma solo per chi ha un biglietto virtuale per il BlizzCon 2018 (infatti per lanciare la demo servirà il biglietto).La demo è infatti fatta in modo che non parta finché il ...

NBA 2K19 : Alcuni giocatori sono stati bannati per aver acquistato giocatori a prezzi esorbitanti : In questi giorni la community di NBA 2K19 è scossa dall'improvviso fioccare di alcuni bug che sembrano apparentemente ingiustificati, anche se tali provvedimenti sono naturalmente tesi a combattere un determinato comportamento molto nocivo per la salute di qualsiasi videogioco online.Come segnalano gli utenti di Resetera, sembra che i giocatori di NBA 2K19 subiscano il ban quando acquistano o vendono nel mercato ad aste incluso nel gioco dei ...

Manchester United - Mourinho : 'Giocatori contro di me? Sciocchezze - ma Alcuni non sanno gestire questa caccia all'uomo' : Mourinho esonerato, Mourinho all'ultima spiaggia. E Mourinho che a 20 minuti dalla fine perde in casa con il Newcastle. Uno 0-2 senza appello, che sembra poter mettere i titoli di coda sulla storia ...

Un Samsung Galaxy Note 9 in regalo ad Alcuni giocatori di Fortnite : Samsung ha deciso di premiare i migliori giocatori di Fortnite inviando loro un pacco con una grande sorpresa con un Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Un Samsung Galaxy Note 9 in regalo ad alcuni giocatori di Fortnite proviene da TuttoAndroid.

Roma - Di Francesco : "Nel mio 4-3-3 Alcuni giocatori non si trovavano..." : Dodici gol in sei giorni, tre vittorie su tre. La Roma ha risposto ai venti di crisi con veemenza. Eusebio Di Francesco non è più sulla graticola, a maggior ragione dopo il 5-0 al Plzen in Champions. "...

Alcuni giocatori PS4 starebbero già giocando a Red Dead Redemption 2 : Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre, ma sembra che Alcuni utenti PS4 apparentemente avrebbero già accesso anticipato al gioco.Red Dead Redemption 2 è una delle uscite più attese di quest'anno e potrebbe essere facilmente il gioco più atteso della generazione dal momento che è il prossimo progetto targato Rockstar Games, dopo il loro folle successo di Grand Theft Auto V, il gioco più venduto di tutti i tempi.Come segnala Gearnuke, le ...

Basket - Meo Sacchetti accusa : “Alcuni giocatori usavano il cellulare nell’intervallo delle partite - mi sono arrabbiato molto” : La prima finestra della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 si è chiusa con due fondamentali vittorie dell’Italia ai danni di Polonia e Ungheria che hanno avvicinato gli azzurri ad un pass iridato che manca dal 2006. Il c.t. Meo Sacchetti non ha digerito però alcuni comportamenti dei propri giocatori, accusati di eccessivo utilizzo dei social network durante il seminario organizzato da Ussi e Fip all’Acqua Acetosa ...