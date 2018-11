Al via il corso di aromaterapia specifica alla Scuola LAFONTE

Rifiuti - dai tavoli regionali percorso avviato su economia circolare. Servono soluzioni per gli scarti : ... lapideo e tessile hanno visto la ripresa di un percorso che, per quanto con molta lentezza, sembra positivamente avviato alla sottoscrizione di Patti per l'economia circolare per ciascuno dei tre ...

Roma - cade il vetro di una finestra sulla centralissima via del Corso : nessun ferito : Il vetro della finestra di un'abitazione affacciata sulla centralissima via del Corso di Roma, all'angolo con via della Vite, è crollata giovedì mattina. Fortunatamente nessun passante è rimasto ...

Giro d’Italia 2019 : scoperto il percorso - ci sono Mortirolo e Gavia : Ecco il Giro d’Italia 2019. [VIDEO] Le tappe dell’edizione 102 della corsa rosa sono state presentate oggi a Milano alla presenza di grandi campioni come Chris Froome e Elia Viviani. Sara' un Giro con tre cronometro, ma anche tante salite a bilanciare la situazione tra specialisti delle prove contro il tempo e scalatori. La corsa partira' da Bologna con una crono particolarmente suggestiva ed impegnativa con il finale sulla collina di San Luca. ...

Aeronautica : al via ad Amendola il corso internazionale - oltre 900 militari e 50 assetti aerei : 1/5 Credit: P.M. Marco DI MEO ...

Concorso OSS Puglia 2.445 posti : data delle prove d’esame rinviata : Si attendeva la pubblicazione in Gazzetta delle date, invece è arrivato il rinvio del diario della prima prova del Concorso OSS Puglia. La Regione ha informato i candidati con un Avviso che il giorno, il luogo e l’orario previsto per lo svolgimento delle prove relative al Concorso è rinviata al 28 gennaio 2019. Entro questo termine saranno ultimati gli ultimi adempimenti per la definizione della Commissione esaminatrice. Scarica qui ...

BROLO Avviato il corso di formazione promosso dalla Sikanie sulla gestione dei progetti Erasmus+ : ... primaria e secondaria ed a creare maggiori sinergie di cooperazione con il mondo dell'istruzione e della formazione a livello locale ed europeo.

Scatta il piano di Bucci : al via i lavori per aprire via Perlasca e corso Perrone : Il sindaco ha messo a punto la strategia dei prossimi giorni. Subito gli interventi per “liberare” la Valpolcevera. Per la ricostruzione: «le aziende potranno candidarsi on line. Nuovo ponte entro Natale 2019»

Andrea Dal Corso prima di andare via da Uomini e Donne : dichiarazioni su Teresa : Uomini e Donne, Andrea Dal Corso parla di Teresa e Mara: le rivelazioni prima di lasciare il Trono Classico Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne avvenuta ieri, Giovedì 15 Novembre 2018, Andrea Dal Corso è andato via. Il corteggiatore di Teresa ha infatti deciso di eliminarsi a seguito delle dichiarazioni della tronista. […] L'articolo Andrea Dal Corso prima di andare via da Uomini e Donne: dichiarazioni su Teresa ...

Napoli - tre studenti in finale al concorso di robotica del Mit. Tg3 - Di Maio e Casellati propongono di pagare il viaggio : Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi la ‘missione’ al Massachusetts Institute of Technology di tre giovani geni della robotica napoletani potrà diventare realtà. In molti – da Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio, fino al Tg3 – si sono detti disponibili a finanziare il viaggio a Boston di Mauro D’Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti all’Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli ...

Napoli - tre geni della robotica in finale a un concorso Usa : gara di solidarietà per pagare il viaggio : La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Alfonsi : Comune abbia coraggio di mettere sampietrini in via del Corso : Roma – “Finalmente piazza delle Cinque scole avra’ il manto stradale rifatto con i sampietrini. Al Comune di Roma dico: abbiate il coraggio di metterli anche a via del Corso e di toglierli da via IV Novembre”. Cosi’ il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, a margine di un sopralluogo ai cantieri di piazza delle Cinque scole. L'articolo Alfonsi: Comune abbia coraggio di mettere sampietrini in via del ...

Davide Cervia - Trenta ritira il ricorso contro famiglia del sergente scomparso : “Si riconoscano gli errori dello Stato” : Lo Stato chiude la sua “battaglia” con la famiglia di Davide Cervia, il sergente esperto di guerra elettronica scomparso misteriosamente a Velletri 28 anni fa. La ministra Elisabetta Trenta ha disposto di ritirare il ricorso contro la condanna inflitta alla Difesa a risarcire i famigliari “per avere violato il loro diritto alla verità” sul presunto rapimento dell’allora 31enne e quindi di “riconoscere gli ...

Davide Cervia scomparso - Trenta rinuncia al ricorso sulla condanna a un euro per lo Stato : Davide Cervia, sergente esperto di guerra elettronica, scomparve misteriosamente a Velletri 28 anni fa: si trattò di un rapimento, è Stato poi accertato, e di recente il ministero della Difesa è Stato condannato a risarcire i familiari per "avere violato il loro diritto alla verità". Una condanna simbolica al pagamento di un euro, che il precedente governo ha impugnato.Ora - riporta l'agenzia di stampa Ansa - il ...