Al via C federale | c' è anche Agnelli

Facebook hackerato - via all'indagine federale per tutelare gli utenti : Facebook hackerato cosa è successo La falla nel sistema di sicurezza ha causato l'esposizioni di informazioni personali di oltre 50 milioni di utenti nel mondo . Secondo quanto rivelato da Facebook , ...

Facebook hackerato. Al via indagine federale. Warner : 'Congresso intervenga per proteggere privacy' : Molto duro il commento del commissario della Commissione federale sul commercio, Rohit Chopra: "Questi fatti non solo violano la nostra privacy, ma sono un rischio per la nostra economia e la ...