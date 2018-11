Al Teatro Verdi di Castel San Giovanni il 30 novembre | Leo Gullotta in ' Pensaci Giacomino'

Pollenza - 'Un'improbabile storia d'amore' in scena al Teatro "Giuseppe Verdi" : Calabresi Te.Ma Riuniti di Macerata ha incontrato la collaborazione del Comune di Pollenza fissando così a una delle sette tappe che vedranno gli spettacoli della rassegna percorrere il nostro ...

17 dicembre - 17 dicembre - "Noches de Buonos Aires" - Spettacolo di tango argentino al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi : Si esibisce con successo in Europa, Asia e Argentina ed è colonna portante della parte musicale di spettacoli che uniscono musica e danza. Ha pubblicato lavori discografici di successo, tra i quali '...

Al Teatro Verdi di Padova arriva lo 'Sconcerto' di Elio e Mangoni : Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Né melologo né opera lirica, ma un raffinato intreccio di diversi linguaggi espressivi, di musica e parole, 'Sconcerto. teatro di musica per attore e orchestra' dal 13 al 18 novembre anima il palcoscenico del teatro Verdi di Padova con Elio, Luca Mangoni e l’Orchestra di P

Al Teatro Verdi di Padova arriva lo 'Sconcerto' di Elio e Mangoni : ... ma è Elio stesso nei panni di direttore d'orchestra , nel 2010 il ruolo era stato di Toni Servillo, a entrare in confusione perdendo ogni capacità di dirigere: "Ho troppo mondo nella testa" dice. Il ...

Brindisi - Stagione teatrale 2018-19 : partito il conto alla rovescia al Teatro Verdi : ... che attraversasse con otto appuntamenti più generi tra commedia brillante, narrazione, giallo e teatro civile', ; Anna Consales per '0831 teatro' , 'Un percorso articolato in sei spettacoli, con i ...

Nuovo Teatro Verdi - disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli : Alla campagna abbonamenti, con il tesseramento all'intera stagione , formula «Pensieri e Parole», o a una parte della programmazione , cioè i sei spettacoli dei …

Standing ovation per Ted Neeley al Teatro Verdi : E il successo, con tutto esaurito, degli spettacoli fiorentini ha confermato ancora una volta le ragioni di tanta longevità di questa produzione. Intanto, la sceneggiatura della storia; poi, il cast ...

Nuovo Teatro Verdi : disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli : ... disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli Nuovo Teatro Verdi: disponibili i biglietti per tutti gli spettacoli 19 ottobre 2018 103 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp

BRINDISI.«IL PICCOLO PRINCIPE» ATTERRA AL NUOVO Teatro VERDI : « Il PICCOLO Principe » di Antoine de Saint-Exupéry è uno dei capolavori della letteratura francese e mondiale, tradotto in oltre 250 lingue, che ha ispirato non poche riletture e spettacoli. Al ...

FESTIVAL VERDI 2018/ “Attila” al Teatro Regio di Parma chiude l'evento : Attila è la quarta ed ultima opera del FESTIVAL VERDI 2018, tratta da un libretto del tedesco Zacharias Werner, risistemato da Temistocle Solera e da Francesco Maria Piave. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 07:32:00 GMT)FESTIVAL VERDI/ "Le Trouvère" scuote ParmaFESTIVAL VERDI/ “Un giorno di regno” a Bussetto

Nuovo Teatro Verdi - il 'Leonardo' di Sgarbi sostituisce 'Hairspray' - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... tipologia denominata «Pensieri e parole», , che precede la proposta dei format parziali a sei spettacoli prevista a partire dal 15 ottobre. Per il mese di ottobre è programmato anche un diverso ...

La seconda stagione itinerante dell'Atir parte dal Teatro Verdi : Doppia inaugurazione domani al Teatro Verdi, con lo spettacolo 'Valore d'uso': la nuova stagione dello spazio di via Pastrengo e la seconda 'on the road' dell'Atir, nella speranza che dall'anno ...

Il Teatro Verdi di Monte San Savino presenta la nuova stagione teatrale : I biglietti per i singoli spettacoli saranno invece in vendita da martedì 30 ottobre. Informazioni: a Monte San Savino presso Monteservizi, piazza Gamurrini 16 , c/o Palazzo Galletti/Gamurrini, , tel.

Il Teatro Verdi presenta la stagione teatrale 2018/19 : I biglietti per i singoli spettacoli saranno invece in vendita da martedì 30 ottobre. Informazioni: a Monte San Savino presso Monteservizi, piazza Gamurrini 16 , c/o Palazzo Galletti/Gamurrini, , tel.