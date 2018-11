Aggiornamento sul piano di buy-back di BasicNet

Negli USA l’Aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari : Arrivano nuovi dettagli in merito all'operazione Android Auto sulle Mazda ed i costi relativi all'aggiornamento L'articolo Negli USA l’aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari proviene da TuttoAndroid.

Prima Industrie - Aggiornamento sul piano di buy-back : Prima Industrie , tra il 15 ed il 20 novembre 2018, ha acquistato 25.450 azioni proprie per un controvalore complessivo pari a 471.638,76 euro. Ad oggi, l'azienda attiva nelle tecnologie dei sistemi ...

Primi segnali ufficiali per LG G6 sull’Aggiornamento Android Pie : tempistiche per il rilascio : Si parla pochissimo in questo periodo di uno smartphone che tutto sommato è abbastanza diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto LG G6. Dopo il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, avvenuto qui da noi nello scorcio finale del mese di maggio, in effetti il prodotto è stato un pochino snobbato dal punto di vista software. Come stanno esattamente le cose? Ci sono i presupposti per toccare con mano anche Android Pie? Sulla carta sì, perché ...

Final Fantasy 14 Online : scopriamo di più sul Blue Mage e l'Aggiornamento 4.5 : Se siete fan di Final Fantasy 14 Online probabilmente saprete che per gli inizi del 2019 è attesa la patch 4.5 intitolata "A Requiem for Heroes", la quale sarà introdotta in gioco divisa in due parti e porterà una serie di novità tra cui il nuovo mestiere Blue Mage.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli in merito su quanto ci aspetta con questo atteso aggiornamento:Read more…

Amplifon - Aggiornamento sul programma di buy-back : Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2018, Amplifon ha acquistato , dal 5 al 9 novembre 2018, n. 25.000 azioni ordinarie ...

GPI - Aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie : GPI ha acquistato, tra il 5 e il 9 novembre 2018, complessive 1.000 azioni proprie , pari allo 0,006% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di 8,3300 euro per azione, per un ...

Sabaf - Aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie : Sabaf ha complessivamente acquistato , tra il 5 e il 9 novembre 2018, n. 7.272 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,5000 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 98.171,87 euro. A ...

Aipo : Aggiornamento sulla piena del Po : CREMONA - La piena del Po sta transitando - giovedì 8 novembre - lungo il tratto lombardo-emiliano dell'asta fluviale. Il colmo a Ponte della Becca è stato raggiunto nel corso della scorsa notte con 4,...

Altre anticipazioni per OnePlus 6 sul prossimo Aggiornamento di novembre : Settimana assai interessante per quanto riguarda lo sviluppo di uno smartphone come il cosiddetto OnePlus 6, in grado di conquistare apprezzabili quote di mercato in Italia negli ultimi mesi e che, a quanto pare, si appresta a ricevere l'aggiornamento di novembre. Dopo avervi parlato di alcune funzioni proprie di OnePlus 6T e che a breve potrebbero essere rese disponibili anche per il predecessore, come avrete notato dal nostro articolo ...

Tutto sull’uscita dell’Aggiornamento iOS 12.1 il 30 ottobre : orario in Italia e funzioni previste : Ci sono diverse informazioni che possiamo prendere in considerazione già questa mattina per quanto riguarda il nuovo aggiornamento iOS 12.1, come riportato da Apple stessa in uscita oggi 30 ottobre in Italia. Ad esempio, qual è l'orario di uscita e sopratTutto quali sono le funzioni previste che potremo toccare con mano una volta portato a termine il suo download? Dopo alcune informazioni preliminari condivise nella giornata di ieri, sopratTutto ...

Demi Lovato : la mamma ha dato un importante e super positivo Aggiornamento sulle sue condizioni : Stay strong The post Demi Lovato: la mamma ha dato un importante e super positivo aggiornamento sulle sue condizioni appeared first on News Mtv Italia.

Inaspettata la nuova patch per Huawei P20 Lite : prime informazioni sull’Aggiornamento B162 : La situazione relativa al cosiddetto Huawei P20 Lite si sta sbloccando una volta per tutte, in merito allo sviluppo software di uno smartphone divenuto sempre più popolare in Italia negli ultimi mesi. Dopo l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa su queste pagine con un articolo apposito, infatti, da alcune ore a questa parte ci si può concentrare già sulla patch di ottobre. Un duplice pacchetto software che in qualche ...

INGV : comunicato e Aggiornamento sul maremoto (tsunami) nel mar Ionio del 26 ottobre 2018 : Piccola onda di tsunami nel mar Ionio, ecco il comunicato dell'INGV e l'aggiornamento. Il potente terremoto avvenuto oggi 26 ottobre 2018, alle 00.54, nel mar Ionio sud-orientale non solo ha colpito...

Notizie spread ultima ora - Aggiornamento in tempo reale : mattinata sotto quota 300 - pomeriggio sull'altalena : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...