Addirittura in video l’ASUS Zenfone Max Pro M2 | ecco come si presenta

(Di lunedì 26 novembre 2018)L'ASUSMax Pro M2 è spesso protagonista di leak di ogni genere, che si tratti di foto o rumors sulle presunte specifiche tecniche. Questa, però, è la prima volta che vi proponiamo unche lo riguarda, e che sgombera il campo dai possibili dubbi rimasti in sospeso. Dal punto di vista estetico, il dispositivo si ispira poco al precedenteMax Pro M1,ndo i tratti distintivi che hanno caratterizzato gli smartphone del 2018: il notch che solca la parte frontale ha una forma trapezoidale, ed è anche presente un chin di una certa dimensione lungo la porzione sottostante; il retro, invece, è rivestito in vetro in luogo dell'alluminio. Lo schermo vanta una diagonale da 6.2 pollici in risoluzione FullHD+ (pari a 2280 x 1080 pixel).L'ASUSMax Pro M2 verrà equipaggiato con il processore Snapdragon 660, 4/6GB di RAM, 64/128GB di storage, doppia fotocamera ...