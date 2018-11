Addio al regista Bernardo Bertolucci

ilgiornale

(Di lunedì 26 novembre 2018) L"ultimo dei grandi maestri del nostro cinema,, unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia, ci ha lasciati per sempre. Di lui ci resteranno dei capolavori come Ultimo tango a Parigi, Novecento e l"Ultimo Imperatore.L"infanzia, l"amicizia con Pasolini e l"esordio al cinema, figlio del poeta e critico letterario Attilio, nasce nel 1941 vicino a Parma, a pochi chilometri dalla casa dove abitò Giuseppe Verdi ma, all"età di 12 anni, si trasferisce con la famiglia a Roma. Del padre ricorda che, appena tornato dal vedere un film, chiamava il giornale e dettava allo stenografo la sua recensione per telefono "senza averla scritta prima. Dopo se la faceva rileggere e cambiava al massimo due parole". A soli 15 anni gira i suoi primi cortometraggi con una 16 mm presa in prestito: La teleferica, storia di tre bambini che si perdono nella foresta, e ...