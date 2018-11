Addio al regista Bernardo Bertolucci : L"ultimo dei grandi maestri del nostro cinema, Bernardo Bertolucci , unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia, ci ha lasciati per sempre. Di lui ci resteranno dei capolavori come Ultimo tango a Parigi, Novecento e l"Ultimo Imperatore.L"infanzia, l"amicizia con Pasolini e l"esordio al cinema Bernardo , figlio del poeta e critico letterario Attilio Bertolucci , nasce nel 1941 vicino a Parma, a pochi chilometri dalla casa dove abitò Giuseppe ...

Eimuntas Nekrosius morto - Addio al visionario regista lituano : aveva 65 anni : Stava lavorando all’Edipo a Colono di Sofocle per il prossimo Festival di Napoli il regista Eimuntas Nekrosius morto nella notte a Vilnius. Il maestro lituano considerato tra i più famosi registi teatrali avrebbe compiuto 66 anni il 21 novembre. L’artista, nato a Pazobris, è morto la notte scorsa in una clinica di Vilnius dove era stato ricoverato al suo rientro da un viaggio all’estero. Intensa l’attività anche in Italia come regista di ...