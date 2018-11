Addio ai libretti al portatore : come recuperare i propri risparmi senza pagare multe : Il 31 dicembre scadono i termini per recuperare le somme contenute nei libretti al portatore : i possessori dovranno andare agli sportelli delle banche o delle Poste per ricevere i soldi in contanti, trasferirli su un conto correnti o convertirli in libretti nominativi. Oltre questa scadenza, sarà possibile recuperare i risparmi pagando una multa.Continua a leggere

Antiriciclaggio - libretti al portatore Addio : vanno chiusi entro il 31 dicembre. Ecco come : I libretti al portatore vanno definitivamente in pensione. come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 31 dicembre tutti i libretti al portatore di risparmio postali e bancari dovranno essere chiusi, come da normative anti-riciclaggio. come diffuso da un comunicato stampa del Mef di ieri 22 novembre: “entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non ...