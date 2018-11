Addio a Bernardo Bertolucci | un maestro dagli indimenticabili capolavori

gqitalia

: Addio al grande maestro Bernardo Bertolucci, con le sue opere e i suoi capolavori ha segnato per sempre la storia d… - virginiaraggi : Addio al grande maestro Bernardo Bertolucci, con le sue opere e i suoi capolavori ha segnato per sempre la storia d… - LaStampa : Addio a Bernardo Bertolucci, morto a 77 anni l’ultimo maestro del cinema italiano - SkyTG24 : Addio a Bernardo Bertolucci, dall'Emilia agli Oscar -

(Di lunedì 26 novembre 2018) L’Italia e Hollywood piange per la perdita di uno dei grandi maestri del Novecento: è morto, che si è spento a Roma lunedì 26 novembre a 77 anni, era malato da tempo. Nato a Parma,è stato uno dei registi italiani più conosciuti ed influenti nella cinematografia a livello internazionale: suoi sono stati film come Ultimo Tango a Parigi, Novecento, L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto e, ancora, Piccolo Buddha, Io ballo da sola e The Dreamers. È stato anche l’unico regista italiano a vincere un Oscar per la regia.Nato a Parma in una famiglia di artisti – il padre era il poeta Attilio, il fratello il regista Giuseppe, il cugino il produttore cinematografico Giovanni– dopo dei primi passi negli studi letterari – e un percorso nella poesia cominciato con la prima raccolta In cerca del ...