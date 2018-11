Addio a Bernardo Bertolucci | morto a 77 anni l’ultimo maestro del cinema italiano 

Addio al regista Bernardo Bertolucci : L"ultimo dei grandi maestri del nostro cinema, Bernardo Bertolucci, unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia, ci ha lasciati per sempre. Di lui ci resteranno dei capolavori come Ultimo tango a Parigi, Novecento e l"Ultimo Imperatore.L"infanzia, l"amicizia con Pasolini e l"esordio al cinemaBernardo, figlio del poeta e critico letterario Attilio Bertolucci, nasce nel 1941 vicino a Parma, a pochi chilometri dalla casa dove abitò Giuseppe ...