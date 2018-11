Addio a Bernardo Bertolucci | 50 anni di capolavori per il grande schermo

Addio a Bernardo Bertolucci. L'ultimo maestro del cinema italiano : E' morto a Roma, dopo una lunga malattia, Bernardo Bertolucci. Il regista di capolavori come 'Ultimo tango a Parigi', 'Il Piccolo Buddha' e ' L'ultimo imperatore' con cui vinse l'Oscar per la miglior ...

Addio a Bernardo Bertolucci : Bernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciBernardo BertolucciÈ morto a Roma dopo una lunga malattia Bernardo Bertolucci. Il regista aveva 77 anni. Ha firmato capolavori come Novecento e Ultimo tango. Per L’ultimo imperatore ha vinto due Oscar, per la regia e la sceneggiatura. Qui l’ultima intervista che ha dato a Vanity Fair nella primavera del 2018 Prologo. Roma, interno giorno. Finestre chiuse, ...