Ad Algeri il Saipem Technology and Innovation Day

Saipem torna in Algeria per il Saipem Innovation & Technology Day : Stefano Cao torna in Algeria dopo il Future Energy Summit. L'occasione sarà questa volta il Saipem Innovation & Technology Day che si svolgerà nella Capitale del Paese, Algeri, il 25 e 26 novembre ...

Saipem - analisti confermano giudizi positivi e valutazioni dopo sentenza Algeria : Teleborsa, - Commenti perlopiù neutrali sono arrivati dagli analisti sulla notizia della condanna di Saipem per il caso Algeria , contro la quale la società ha già dichiarato che proporrà ricorso . Un ...

Saipem - analisti confermano giudizi positivi e valutazioni dopo sentenza Algeria : Commenti perlopiù neutrali sono arrivati dagli analisti sulla notizia della condanna di Saipem per il caso Algeria , contro la quale la società ha già dichiarato che proporrà ricorso . Un fatto ...

Saipem - pronta a ricorso su condanna per maxi-tangente in Algeria : Saipem "si riserva di impugnare" la sentenza della IV Sezione Penale del Tribunale di Milano che ha condannato la società e alcuni ex-manager nel processo sulla presunta maxi tangente pagata in ...

Saipem - pronta a ricorso su condanna per maxi-tangente in Algeria : Teleborsa, - Saipem "si riserva di impugnare" la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato la società e alcuni ex-manager nel processo sulla presunta maxi tangente pagata in Algeria per ...

Saipem - maxi tangente in Algeria : assolto Paolo Scaroni e l'Eni : L'ex amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni è stato assolto nel processo sulla presunta maxi tangente pagata da Saipem in Algeria per ottenere commesse petrolifere del valore complessivo di otto ...

Tangenti Algeria - assolto l'ex ad di Eni Scaroni. Condannata Saipem - : L'attuale presidente del Milan era uno degli imputati per il caso di presunte mazzette pagate all'ex ministro dell'Energia del Paese nordafricano in cambio di appalti per lo sfruttamento di giacimenti ...

Tangenti Algeria - processo Eni-Saipem : Scaroni assolto : Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex amministratore delegato di Eni e attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni, uno degli imputati nel processo per una presunta corruzione internazionale in ...

Tangenti Algeria - Scaroni ed Eni assolti. Condannati altri sei imputati e Saipem : ordinata confisca di 197 milioni di euro : Paolo Scaroni non è colpevole di corruzione internazionale. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Milano che hanno assolto l’ex amministratore delegato di Eni nel processo sulla presunta maxi tangente pagata da Saipem in Algeria. I giudici hanno anche assolto anche Antonio Vella, manager di Eni, ex responsabile del gruppo per l’area del Nord Africa. Giudicato non colpevole anche il gruppo del cane a sei ...

Eni Saipem - assolti Scaroni - Vella ed Eni per caso Algeria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Eni-Saipem - assolto Scaroni per le tangenti in Algeria : MILANO - Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex ad di Eni e attuale presidente del Milan Paolo Scaroni, uno degli imputati per corruzione internazionale per il caso delle presunte tangenti pagate all'...

Saipem-Algeria : il Tribunale di Milano assolve l'ex ad di Eni Paolo Scaroni : Il Tribunale di Milano ha assolto l'ex ad di Eni e attuale presidente del Milan Paolo Scaroni , uno degli imputati per corruzione internazionale per il caso delle presunte tangenti pagate all'ex ...

Tangenti Algeria - assolti Eni e Scaroni. Condannata Saipem per corruzione internazionale : Confisca di 197 milioni per i fatti del 2008-2011. Assoluzione per l’attuale numero tre di Eni Antonio Vella. Al centro del processo i 197 milioni di dollari per corrompere il ministro dell’Energia e altri burocrati algerini