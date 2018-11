Ad Abu Dhabi | una Formula 1 che sa ancora emozionare!

Formula 1 - scambio di caschi tra Vettel e Hamilton ad Abu Dhabi. VIDEO : Il britannico Lewis Hamilton e il tedesco Sebastian Vettel si sono scambiati i caschi dopo la fine della stagione di Formula 1 2018 ad Abu Dhabi , come mostra un VIDEO pubblicato dal team ...

F1 – Succede di tutto in conferenza ad Abu Dhabi - Vettel spiazza Hamilton e Verstappen : “preferisco la… Red Bull” [VIDEO] : Hamilton offre a Vettel un sorso della bibita energetica che sponsorizza, ma il tedesco svela di preferire la Red Bull, stuzzicando la reazione anche di Verstappen Sarà stata l’euforia da ultimo giorno di scuola, ma la conferenza stampa di Abu Dhabi ha regalato numerosi siparietti tutti da ridere, tra cui anche quello relativo alla bibita energetica che sponsorizza Hamilton. Il campione del mondo ha offerto un sorso a Vettel, che ha ...

F1 – Marko e Horner - la decisione è da (Red) bulli : vietati i test di Abu Dhabi con la Renault a Ricciardo : Il pilota australiano non potrà esordire al volante della Renault in occasione dei prossimi test di Abu Dhabi La Red Bull fa sul serio, Daniel Ricciardo non avrà il permesso di guidare la Renault in occasione dei prossimi test di Abu Dhabi. Halmut Marko e Chris Horner non vogliono sentire ragioni, per questo motivo al volante della monoposto francese salirà Artem Markelov, pilota russo capace di vincere tre gare in F2 in questa ...

F1 - Test Abu Dhabi 2018 : si provano le gomme Pirelli per il 2019. Charles Leclerc sale sulla Ferrari - Raikkonen sulla Sauber! : Il Mondiale 2018 di Formula Uno si è appena concluso, ma non è ancora tempo di vacanze per team, piloti e meccanici. Domani e dopodomani (martedì 27 e mercoledì 28 novembre) infatti, saranno di scena i Test Pirelli sul circuito di Abu Dhabi, dove si è appena corsa l’ultima gara della stagione. Sul tracciato di Yas Marina i protagonisti avranno 18 ore a disposizione (nove per ogni giornata, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 italiane) per ...

F1 - si torna subito in pista per i test di Abu Dhabi : ecco gli orari e il programma dettagliato : Archiviata la stagione con l’ultimo Gp di Abu Dhabi, la Formula 1 torna martedì in pista per i primi test in vista del Mondiale 2019 Nemmeno il tempo di archiviare la stagione 2018 di Formula 1 che è già tempo di concentrarsi sulla prossima, visto che domani scattano i test Pirelli sulla pista di Abu Dhabi. Tante le novità che aspettano media e appassionati, con il debutto di Leclerc sulla Ferrari e quello di Kimi Raikkonen ...

F1 - sorprendente retroscena riguardo Alonso : lo spagnolo ha rischiato la bandiera nera ad Abu Dhabi : Il pilota della McLaren ha tagliato per ben tre volte la pista, comportamento che avrebbe potuto comportargli anche la squalifica per la gara in corso Fernando Alonso ha rischiato di venire squalificato proprio in occasione della sua ultima gara in Formula 1, quella andata in scena ieri ad Abu Dhabi. photo4/Lapresse Il pilota spagnolo infatti avrebbe potuto ricevere la bandiera nera per via del suo comportamento tenuto in pista, dal ...

F1 - Test Abu Dhabi 2018 : programma - orari e tv. Come seguirli in tempo reale : Archiviata definitivamente la stagione 2018 con la netta vittoria di Lewis Hamilton nell’ultima gara di Yas Marina, il circus della Formula 1 si proietta già da domani verso la prossima stagione con i primi Test. Il circuito cittadino di Abu Dhabi ospiterà due giornate di Test Pirelli per provare le nuove gomme che verranno utilizzate nel 2019, permettendo ai piloti esordienti di accumulare chilometri importanti nella nuova categoria e ai ...

Formula 1 - test Abu Dhabi in diretta live su Skysport.it : orari e programma : Ad appena due giorni dall'ultima gara della stagione, i protagonisti della Formula 1 tornano in pista per porre le basi al Mondiale del prossimo anno . Lo fanno sullo stesso circuito che ha messo il ...

Formula 1 - highlights del GP di Abu Dhabi e classifiche : Will Smith 'rapisce' Hamilton - Alonso e Kimi salutano : Undicesima vittoria, altrettante pole e la 5corona iridata: se c'erano dubbi sulla legittimità del titolo 2018 per l'insaziabile Lewis Hamilton , il GP di Abu Dhabi, ultima prova della stagione, è ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Alonso saluta : 'Non mi aspettavo questo tributo - felice di essere simbolo per la Spagna' : Ho visto Button nel 2016, che è stato anche lui un campione del mondo. Tutto quello che mi è successo in questo weekend è stato molto di più di quello che mi aspettavo. Ringrazio la F1, i fan e la mi ...

Formula Uno - Lewis Hamilton vince il GP di Abu Dhabi (e festeggia con Will Smith) : Will Smith ha incontrato il campione del mondo Lewis Hamilton in occasione della gara di Abu Dhabi, “per essere accanto al mio pupillo nell’ultima corsa della stagione di F1“. Queste le immagini in esclusiva per GQ Italia della star di Hollywood insieme al pilota della Mercedes che ha chiuso in modo trionfale la stagione con un’altra vittoria, davanti al ferrarista Vettel e a Max Verstappen (Red Bull) terzo. Appassionato ...

Secondo posto ad Abu Dhabi per Sebastian Vettel al termine di una gara impeccabile: "Abbiamo provato tutto, sono contento di essere con voi anche nei prossimi anni. Grazie alla squadra, qui e a Maranello. L'anno prossimo ci riproveremo": queste le parole via radio del tedesco subito dopo il traguardo. In casa Ferrari resta l'amaro per

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : il giusto tributo di Lewis Hamilton e di Sebastian Vettel a Fernando Alonso : Il Mondiale 2018 di Formula Uno ci ha salutato. Nel GP di Abu Dhabi l’undicesimo trionfo di Lewis Hamilton (Mercedes) ha suggellato la grande stagione del britannico, cinque volte campione del mondo e ancora una volta estremamente lucido nel corso di tutta la gara. Pole e successo per il 33enne nativo di Stevenage e applausi per la sua gestione da pilota di classe e di esperienza. Si sapeva che la W09 Hybrid su questo tracciato godeva di ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. L'ultimo Gran Premio tra saluti e promesse : è già 2019 : Hamilton instancabile Il cinque volte campione del mondo ha chiuso in bellezza una stagione pazzesca con l'undicesima vittoria, la 51dell'era turbo-hybrid. Difficile pensare che possa ancora ...