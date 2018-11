A tu per tu con Peppe Servillo | ' La canzone napoletana? E' ironia | lirica e intelligenza'

Adesca un 14enne su Facebook : la "Iena" faccia a faccia con il pervertito : Nina Palmieri ha incontrato un uomo che tramite i social cercava minorenni e proponeva loro soldi in cambio di sesso.

Arena festeggia il Natale 2018 con proposte imperdibili per tutti gli amanti dello sport [GALLERY] : Arena presenta il regalo perfetto per Natale 2018. Per tutti gli amanti dello sport e per chi vuole rimettersi in forma dopo le feste allenandosi con gli accessori giusti: hai già scelto il regalo per il tuo Natale? Per questo Natale, Arena presenta il regalo perfetto per gli sportivi e anche per tutti coloro che non rinunciano all’allenamento in vasca, nemmeno durante le feste. Sia per l’uomo che per la donna, le proposte del brand ...

Il Mare d'Azov - perno della contesa tra Mosca e Kiev : Roma, 26 nov., askanews, - Il Mare d'Azov, al centro dell'escalation tra Mosca e Kiev, è il Mare meno profondo al mondo, ma ha una profonda importanza per le esportazioni, soprattutto di grano e acciaio, dall'Est dell'Ucraina e già prima del duello sulla Crimea tra Russia e Ucraina era stato oggetto di tensioni e ...

DOSTUPNO permette di inviare messaggi di testo senza connessione : DOSTUPNO è un'applicazione ideata con il proposito di mantenere l'utente sempre connesso anche se non dispone di alcuna connessione per motivi legati alla copertura o al piano tariffario. Lo strumento offre la possibilità di inviare messaggi di testo e altro a costo zero a patto di avere un minimo di credito sufficiente per effettuare la chiamata che permetta all'app di funzionare, ma il credito non verrà utilizzato in alcun caso. L'articolo ...

Acquisto per Arconic : Chiusura del 23 novembre Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di Arconic , tra i titoli dello S&P-500 , che in chiusura evidenzia un moderato 0%, ma che mostra un trend rialzista ...

Spalletti 'vede' gli ottavi : a Londra con i suoi gioielli. Tornano Brozovic - Vecino - perisic e Icardi : A Londra Luciano Spalletti rispolvera i suoi gioielli: Brozovic, Vecino, Perisic e Icardi. Il centrocampista croato era squalificato sabato sera contro il Frosinone, mentre tra gli altri tre soltanto ...

perché Russia e Ucraina ora si scontrano sullo stretto di Kerch : ... tra le preoccupazioni e denunce di Kiev secondo cui la avveniristica infrastruttura viene usata per ritardare il passaggio delle sue imbarcazioni, creando danno all'economia nazionale ed esercitando ...

Sistema di controllo elettronico Magneti Marelli per la Moto2 : E’ stato presentato a Valencia il nuovo Sistema di controllo elettronico sviluppato da Magneti Marelli per la prossima stagione di Moto2. Dal 2109, infatti, la classe avrà un’evoluzione tecnica legata all’introduzione del nuovo motore, sviluppato da Triumph, e del nuovo Sistema di controllo elettronico, che Magneti Marelli fornirà a tutti i team in gara in […] L'articolo Sistema di controllo elettronico Magneti Marelli per la Moto2 ...

Giletti - a Non è l'Arena Fusaro si scaglia contro gli scambisti : 'Avete perso i valori' : Non è l'Arena, programma in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, ha mandato in onda una puntata in cui si è parlato di scambismo. Tra gli ospiti il filosofo Diego Fusaro e in collegamento una terapeuta esperta di relazione tra uomo e donna. Giletti, nel suo programma con Diego Fusaro si parla di scambismo Nella puntata del 25 novembre è stata ospitata una coppia di scambisti, entrambi muniti di mascherina, alla quale sono state fatte delle ...

Rally per Piazza Affari con banche e spread in calo : Nella serata di oggi, 26 novembre, si terrà un summit a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice Premier Luigi di Maio e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia ...

Piaggio Aerospace - la marcia dei mille a Savona per scongiurare il peggio : Grido d'aiuto dei dipendenti della Piaggio Aerospace , azienda aerospaziale in crisi che ha chiesto nei giorni scorsi lo stato d'insolvenza , non potendo risanare il business come previsto dal piano ...

Bitcoin per pagare le tasse - fa girare l'economia locale : Chissà che Cleveland e Chiasso non finiscano per diventare una specie di nuovi paradisi fiscali, e si trasformino nella chiave per integrare le criptovalute nell'economia tradizionale. Le ...

perché gli sconti del Cyber Monday rendono di più del Black Friday : Cyber Monday (Pixabay) Archiviato lo shopping del Black Friday, oggi è il turno del Cyber Monday, il lunedì dedicato agli acquisti prevalentemente online e del settore tecnologico. Ma anche i rivenditori tradizionali e le grandi catene che già da una settimana si stavano preparando al lungo weekend di promozioni e svendite approfittano di questa giornata per chiudere con gli sconti prenatalizi. Secondo le stime di Bloomberg, gli americani ...

L'Inter prova a blindare Skriniar : continua la trattativa per il rinnovo : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha riportato L'Inter in Champions League dopo quasi sette anni di assenza lo scorso anno è stato sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. Il giocatore è stato uno delle rivelazioni, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo, nonostante sia arrivato in sordina dalla Sampdoria, preso per fare la riserva a quello che sarebbe dovuto essere un grande colpo in difesa (Manolas o ...