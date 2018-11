A teatro per indagare il rapporto tra integralismo islamico e condizione della donna

Giò Stajano - dal romanzo a teatro e poi una serie per il web : Giò è stato il primo gay dichiarato della storia del nostro Paese e una delle prime transessuali note alla cronaca. Questo romanzo racconta, tra leggenda e realtà, tra aneddoti incredibili ma veri e ...

Chiusura teatro comunale Vittoria : indagine per entità dei danni : Chiusura teatro comunale, disposta indagine conoscitiva per accertare entità dei danni. Si lavora per trovare una soluzione salvi la stagione di prosa

'Gli occhiali dI Caterina' - teatro per bambini fra Massafra e Mola di Bari Compagnia Astràgali di Lecce - fra oggi e mercoledì : Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. , foto: Marina Colucci,

Salvatore Settis a 'Le Conversazioni' per parlare di Costituzione : biglietti al teatro del Giglio : ... il soggetto, Torino 1978; Iconografia dell'arte italiana, 1100-1500: una linea, Torino 2005; Artisti e committenti tra Quattro e Cinquecento , Torino 2010, , nonché di orientamento e politica ...

Il teatro - una questione ancora aperta a San Salvo : ... sempre al Centro Culturale "Aldo Moro" nel 2003 e, se non ricordo male, l'esordio fu affidato a uno spettacolo su Gabriele D'Annunzio recitato da Daniela Musini, ci furono altri 5 grandi spettacoli ,...

Italia-Bosnia : opera 'Il barbiere di Siviglia' in scena a teatro nazionale di Sarajevo : ...30, la celebre opera "Il barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini, di cui ricorre quest'anno il 150mo anniversario della morte, commemorato in tutto il mondo con iniziative in suo onore. Lo ...

Chiuso il teatro Comunale di Vittoria per infiltrazioni di acqua piovana nel tetto : Per gli altri spettacoli in cartellone, bisognerà attendere l'esito delle verifiche in programma. Facebook

Un teatro per Empoli a palazzo del Pegaso - la presentazione : La stagione proporrà non solo attività teatrale con spettacoli serali , domenicali per ragazzi, , laboratori e recite scolastiche, ma anche mostre di pittura, serate dedicate a presentazioni ...

Sharewood - domenica 25 al teatro delle Arti per C'Era una Volta. : Vita vera, fantasia e social. Mondo reale e virtuale si mescolano nel nuovo appuntamento targato C'Era una Volta , settima edizione della rassegna di spettacoli ideata dalla Compagnia dell'Arte , e realizzata con il sostegno del Teatro delle Arti . Cosa combineranno insieme il gatto e la volpe, Trilli, Grimilde, Malefica e Turchina? Tutte le ...

La compagnia del teatro dell'Opera di Roma - diretta da Eleonora abbagnato - in tournée a Massy : 'Le Parc' è ambientato nel mondo aristocratico del 'grand siècle' francese, ed è un balletto sull''art d'aimer'. Preljocaj affronta con grande lucidità il tema dell'innamoramento e i codici della ...

Groggia - nuova stagione per grandi e piccini : il teatro si fa 'instancabile' : Instancabili Piccoli La prima, Instancabili Piccoli, riserva due residenze d'attore e cinque titoli agli spettacoli per bambini e famiglie, per un totale di dieci repliche complessive. La valigia ...

Pesaro - "Back to the Grease" : il 24 novembre al teatro Sperimentale : I loro spettacoli sono il frutto di un lungo lavoro ma il successo è più che meritato". Quest'anno ha detto l'educatrice Claudia Roberti ci sarà una sorpresa a fine spettacolo che dimostrerà come la "...

'La prova di un'opera seria' a teatro : Scocca l'ora dell'opera lirica nel Circuito ERT. Grazie alla collaborazione con la Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e al sostegno della Regione FVG, in tre sale di altrettante ...