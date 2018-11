A Pisa primo impianto in Toscana di una vertebra stampata in 3d

Il professore Lorenzini primo direttore del neonato Centro per lo studio del cambiamento climatico dell’Università di Pisa : Il professor Giacomo Lorenzini è il primo direttore del neonato Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) dell’Università di Pisa. Docente di Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, e membro del Senato Accademico, il professore resterà in carica per i prossimi tre anni. La mission del Centro è quella di promuovere, coordinare e svolgere studi ...

DIRETTA/ Pistoiese Pisa (risultato live 0-0) streaming video e tv : fine primo tempo! : DIRETTA Pistoiese Pisa streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone A (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:11:00 GMT)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C / Primo turno : Alessandria e FeralPisalò qualificate al fotofinish! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: nelle quattro partite previste per il Primo turno AlbinoLeffe, Alessandria e Feralpisalò si qualificano all'ultimo respiro, Sambenedettese avanti ai rigori(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:17:00 GMT)