A Il tempo dei nuovi eroi Admir Masic | fondatore del MIT ReACT

Alex Montresor - corsa contro il tempo per salvare il bimbo : dei 2000 aspiranti donatori di midollo nessuno compatibile : È una corsa contro il tempo quella per salvare il piccolo Alessandro Maria Montresor, il bambino di 19 mesi nato a Londra da genitori italiani e affetto da una malattia genetica rarissima che ha bisogno di un trapianto di midollo. Sono 13mila gli aspiranti donatori che hanno risposto all’appello lanciato dalla famiglia sui social lo scorso 25 ottobre, ma solo 2000 i campioni già analizzati. E tra questi nessuno risulterebbe compatibile ...

Grazie al maltempo crolla il prezzo dei tartufi : è corsa agli acquisti in tutta Italia : “Non solo danni, il maltempo ha favorito un aumento delle nascite ed un calo del 30% dei prezzi del tartufo bianco nell’ultimo mese con valori di appena 250 euro all’etto per pezzature medie attorno ai 20 grammi, al borsino del tartufo di ‘Alba on line’, punto di riferimento a livello nazionale“. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che “il clima anomalo segnato da ...

Almaviva - a due anni dai licenziamenti solo il 16% dei lavoratori ricollocato a tempo indeterminato. E ora scade Naspi : “Né io né mia moglie abbiamo trovato un nuovo posto. A febbraio ci finisce la Naspi, che cala di mese in mese. L’assegno di ricollocazione dell’Anpal? Il centro per l’impiego di Palestrina ci ha fatto fare un corso di 300 ore che non ci è servito a nulla”. Raffaele Carbotti, 54 anni, è uno dei 1.666 dipendenti licenziati dall’azienda dei call center Almaviva tra Natale e Capodanno del 2016. Ci lavorava da 16 anni, a tempo ...

Maltempo - mareggiata Liguria : “Al faro di Portofino la conta dei danni” : La mareggiata che il 29 ottobre ha colpito il Levante ligure ha causato pesanti danni anche al faro di Portofino (Genova), la cui lanterna si trova a ben 40 metri sul livello del mare. Gli effetti del Maltempo emergono in tutta la loro importanza da un sopralluogo delle autorita’ allo storico edificio ottocentesco, nuovamente abitato dalla scorsa primavera – e’ uno dei pochi di Italia – dal guardiano Paolo Bassignani: Ci ...

Maltempo : Anci Veneto invia a Commissario lettera con priorità dei Comuni (2) : (AdnKronos) - “Le preoccupazioni dei sindaci – entra nello specifico la presidente di Anci Veneto - riguardano soprattutto la ricognizione, le risorse, il personale e le procedure ed i tempi. Si tratta di timori più che condivisibili anche perché agli amministratori è stato chiesto di fare velocemen

Maltempo : Anci Veneto invia a Commissario lettera con priorità dei Comuni : Padova, 23 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha inviato oggi al Commissario per l'emergenza Maltempo in Veneto la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio De

Maltempo Veneto : Anci invia al commissario la lista di priorità dei comuni : L’Anci Veneto ha inviato oggi al commissario la lettera con le istanze e le priorità dei sindaci emerse nel corso delle riunione di Longarone dello scorso 16 novembre. Il documento è firmato dal presidente di Anci Nazionale, Antonio Decaro, dalla presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, e dal sindaco del Comune di Belluno, Iacopo Massaro. Per Pavanello, l’invio della ...

tempo - budget e lista dei desideri : per risparmiare durante il Black Friday serve un piano d’azione : Non si affronta una maratona senza un adeguato allenamento. Vale anche per il Black Friday. Dunque, arrivare preparati al venerdì degli sconti è il modo migliore per non perdersi nel labirinto delle occasioni. Premessa: non esiste l’offerta migliore in assoluto. Ce n’è una per ogni lettera dell’alfabeto, dalla A di Amazon alla Z di Zara. Per non ...

Otto spettacoli in 4 comuni per il Festival dei Miti contemporanei : Concludendo la conferenza stampa, Teresa Timpano ha citato, tra gli altri spettacoli, "Noi non siamo barbari " , che andrà in scena al Teatro Zanotti Bianco il 23, , che nasce dalla collaborazione ...

Maltempo - nel Leccese cade albero sui binari : ferma la circolazione dei treni : circolazione ferroviaria interrotta tra Casarano e Novoli, in provincia di Lecce, a causa di una tromba d’aria che ha sradicato un albero finito sui binari. Non si registrano feriti ne’ tra i passeggeri ne’ tra il personale di bordo nonostante il treno abbia preso in pieno il tronco e sia finito fuori dai binari. Sul posto assieme ai tecnici della ferrovia dello Stato sono a lavoro i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, nel ...

Maltempo Campania - bomba d’acqua ad Avellino : la piazza dei bus diventa un lago : Si torna lentamente alla normalità dopo il nubifragio che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato l’Irpinia e causato disagi e paura soprattutto ad Avellino dove sono caduti 150mm di acqua nell’arco di 12 ore. Una vera e propria bomba d’acqua che ha allagato le principali strade della città e invaso negozi e garage, causando seri problemi alla circolazione stradale. Oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Alcune zone ...

Maltempo Verona - Veneto : avviato l’iter per i rimborsi dei danni : Le piogge alluvionali dello scorso 1^ settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30% della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le ...

Maltempo : il conto dei danni nelle campagne sale a oltre 1 - 5 miliardi nel 2018 : L’ultima ondata di Maltempo fa salire a oltre 1,5 miliardi di euro il conto dei danni provocati alle campagne dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si segnalano coltivazioni distrutte, alberi sradicati, serre distrutte e aziende allagate. Siamo di fronte ad una evidente tendenza ...

Maltempo Veneto : avviato l’iter per i rimborsi dei danni in agricoltura : Le piogge alluvionali dello scorso 1° settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le zone territoriali dei ...