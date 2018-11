A dicembre stop al QE Ma Draghi assicura | Serviranno ancora stimoli

Trenitalia - dal 9 dicembre il nuovo Frecciargento non stop del "we" Roma-Bari-Roma : Il Frecciargento del week end non stop Bari-Roma-Bari inserito nei sistemi di consultazione e nei canali di vendita di Trenitalia. Da oggi, domenica 25 novembre, i "titoli di viaggio" sono ...

Mario Draghi ci salva ancora : stop al Quantative easing? 'Vediamo a dicembre' : Avvertimento ai Paesi ad ' alto debito ', Italia compresa, da parre di Mario Draghi . Il presidente della Banca centrale europea ha avvisato che il debito non va ulteriormente aumentato, e tantomeno ...

Bce conferma tassi a zero e stop acquisti netti bond dopo dicembre : Roma, 25 ott., askanews, - La Banca centrale europea mantiene la rotta sulla politica monetaria. Come ampiamente previsto ha confermato tutti i livelli dei tassi di interezze: zero sulle operazioni di ...

Bce conferma tassi a zero e stop acquisti netti bond dopo dicembre : ...le prospettive di inflazione a medio termine".Questo aspetto è più controverso dato che il percorso di parziale riduzione del livello di stimolo è stato deciso nell'ottica di una economia in ripresa ...