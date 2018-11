8 maglioni per affrontare l’inverno con stile

gqitalia

(Di lunedì 26 novembre 2018) Quando si ha freddo, ovunque ci si trovi, in montagna o in città, o anche semplicemente in casa nei momenti di relax, la sola idea di indossare un caldo maglione ci dà un senso di calore. Morbidi e pesanti, in maglia grossa, sono l’ideale per stare al caldo durante il tempo libero. Via libera quindi a maxi cardigan e maglie girocollo in cashmere o mohair, oppure a dolcevita da utilizzare anche sotto una giacca. L’importante è puntare sempre su filati di qualità, meglio se naturali, e su colori e motivi di tendenza. Come le righe, fantasia evergreen o loFair Isle, che durante la stagione invernale, in baita come al pranzo di Natale, non può mancare.Meglio se con tanti colori, per combattere il grigiore dei mesi più freddi. E a proposito di colori, se volete essere all’ultima moda, acquistate o fatevi regalare un maglione color burgundy. Come modello invece quello ...