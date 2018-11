wired

: 50 marchi e prodotti che sono diventati parole di uso comune #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : 50 marchi e prodotti che sono diventati parole di uso comune #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - youmybravery : RT @sangesnicola: Prodotti non testati su animali: lista completa aggiornata al 2018 - swamilee : @ammaiFiamma Allora, per me è NO. Premetto che ho scorso velocemente gli spoiler. Aspetta che lo segnalo… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) BorotalcoScotchLysoformBancomatK-wayScottexBostikBarbieJeepKindleMocioPost itRimmelJacuzziKleenexCaterpillarPolaroidCandegginaAttackAspirinaMomentLacosteLambrettaCrodinoKamutRollerbladeCellophaneHagMokaWalkmanFernetNutellaiPodSottiletteVHSBiroBicPavesiniBrugolaBerettaWinchesterTampaxTetrapakMercurocromoCotton fiocViagraTom TomGilletteFantaLevi'sC’è un fenomeno che nel marketing prende il nome di volgarizzazione dei. Si realizza quando ilonimo, cioè il nome commerciale di un prodotto, si trasforma in nomeche può arrivare a identificare un’intera categoria.Uno volgarizzato diventa un termine generico, per cui chiunque può utilizzarlo, in quanto . Per questo capita che i titolari dei brand in questione debbano rivolgersi agli avvocati per proteggere i loroe assicurarsi la tutela dalle contraffazioni.Registrazione delo a parte ...