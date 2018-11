41 arresti nel Salento per traffico di droga

Droga a fiumi nel Salento - scatta il blitz con l'operazione 'Short Message' : 41 arresti : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Violenza sulle donne - a Milano nel 2018 calano arresti e denunce : I dati forniti dai carabinieri segnano rallentamento rispetto al 2017: corsi di formazione per le vittime che non denunciano per paura

Pedofilia : fratellini venduti dalla mamma - 3 arresti nel Siracusano : Tre fratellini venduti dalla madre. Ordine di carcerazione a carico di tre persone accusate di induzione ala prostituzione minorile e violenza sessuale su minori: si tratta della donna, del consuocero e di un ex carabiniere. Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale carabinieri di Siracusa ha dato esecuzione alla misura del gip del Tribunale di Catania, su richiesta della procura. Le indagini sono partite dalla ...

Rissa tra due famiglie per l'eredità degli zii : sei arresti nel Napoletano : TORRE DEL GRECO - Mega Rissa per contendersi l'eredità di tre zii anziani: arrestate sei persone, tutte unite da legami di parentela. Se le sono date di santa ragione ieri a mezzogiorno in via del ...

Appalti e corruzione all'Ospedale del Mare - sei arresti nell'Asl Napoli 1 : Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo l'arresto di sei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ...

Derubavano ai postini le carte di credito in consegna - cinque arresti nel napoletano : La Polizia di Stato ha sgominato una organizzazione criminale, radicata nell'hinterland napoletano ma operativa sull'intero territorio nazionale, dedita ad attività di frode informatica che permettevano di conseguire guadagni illeciti per oltre 100 mila euro al mese.cinque le misure cautelari eseguite all'alba di questa mattina su disposizione del GIP di Bologna dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni, a carico di ...

Afragola - pizzo sulla raccolta rifiuti : 5 arresti nel clan Moccia - : I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, su ...

L’Aquila - appalti truccati nel comune di Capistrello : sindaco agli arresti domiciliari : arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello (L’Aquila), Francesco Ciciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell’area tecnica; sospensione di un anno dall’attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Le misure sono state eseguite dai Carabinieri nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I dieci indagati sono ritenuti responsabili, a vario ...

Camorra - pizzo e tangenti alla ditta di raccolta dei rifiuti : 5 arresti nel napoletano : Alle prime ore dell'alba, nella mattinata di oggi, martedì 20 novembre 2018, i militari dell'arma dei carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Castello di Cisterna (provincia di Napoli) hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P., Giudice per le Indagini Preliminari, della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Le indagini Su richiesta di carcerazione della D.D.A. ...

Furti e truffe agli anziani nel Lazio e Toscana : 4 arresti : Roma, 20 nov., askanews, - Quattro persone, tutte originarie di Napoli, sono state arrestate dai carabinieri di Roma, per associazione per delinquere finalizzata a Furti in appartamento e truffe a ...

Appalti pubblici - operazione dei Carabinieri : 4 arresti Aosta - Una sessantina di militari è impegnata nell'esecuzione di otto misure ... : Una sessantina di Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon sono impegnati, in queste ore, nell'esecuzione di quattro arresti , di cui uno in carcere e tre ai "domiciliari", e di altre ...

Maltrattamenti nella casa di cura - due arresti nel Pavese : un anziano marchiato col phon bollente : Il rapporto della polizia descrive violenze agghiaccianti. I verbali parlano di un anziano 'marchiato a fuoco' sul petto con un phon bollente. E di un'altra costretta in carrozzina e capovolta da un ...

Maltrattamenti nella casa di cura - due arresti nel Pavese : un anziano marchiato col phon bollente : I provvedimenti per il direttore della struttura di Montebello della Battaglia e per un operatore socio-sanitario. Tra le accuse: "Anziana capovolta sulla sedia a rotelle per non disturbare"

'Ndrangheta - 5 arresti per un duplice omicidio nel 2000 a Cosenza : Roma, 16 nov., askanews, - Operazione antimafia della Dia di Catanzaro, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del duplice omicidio di Benito Aldo Chiodo, Francesco Tucci e del contestuale ...