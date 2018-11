‘Vuoto’ | il giallo novembrino di Maurizio De Giovanni

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Appartiene alla natura dell’uomo e per questo, più o meno, prima o dopo, si presenta nell’esistenza di tutti. Convivere con la sensazione causata da esso, non sempre è agevole. Ognuno, poi, reagisce in maniera differente; ecco allora la corsa frenetica verso l’attività lavorativa; l’esercizio sportivo; la ricerca del potere e della ricchezza; perfino – ma queste reazioni dovrebbero riguardare i meno responsabili – gli affari rischiosi, l’azzardo o la droga sembrano soluzioni per combattere il vuoto esistenziale. Lo scrittoreDeha voluto in maniera del tutto personale e coerentemente legata alla sua scrittura, che predilige il genere ‘’, usare proprio questo speciale sentimento come scenario nel quale immettere le figure presenti nel suo nuovo thriller,(Einaudi, pag. 345) che sarà pubblicato il 27 novembre 2018.La squadra investigativa L’ormai famosa ...