Voragine sulla Pontina | auto trascinata dall' acqua | uomo salvato | si cerca un disperso

Maltempo - Voragine sulla Pontina : sommozzatori al lavoro per la ricerca del disperso [GALLERY] : 1/6 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Maltempo - Voragine sulla Pontina : deviazioni e percorsi consigliati : Astral Infomobilità segnala deviazioni e percorsi alternativi a causa della voragine causata dal Maltempo sulla via Pontina. Chi va verso Roma, da Terracina deve prendere l’Appia, proseguire sulla Terracina Prossedi poi immettersi sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini e infine imboccare la A1 Roma-Napoli. Questo itinerario è obbligatorio per i mezzi pesanti e consigliato a tutti gli altri mezzi. Da Sabaudia, invece, si deve prendere ...

Maltempo San Felice al Circeo : Voragine sulla via Pontina - coinvolta una vettura. Ci sarebbe un disperso : Una voragine ha tagliato in due la Pontina in provincia di Latina: un'auto coinvolta e un disperso a San Felice al Circeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono state le forti piogge a ...

Voragine sulla Pontina : disperso un 68enne/ Ultime notizie - ferito un automobilista : sommozzatori al lavoro - IlSussidiario.net : Terracina, Voragine sulla Pontina: auto coinvolta. Video Ultime notizie, si cercano dispersi. Sul posto le forze dell'ordine, strada chiusa

Aperta Voragine sulla via Pontina - si cerca un disperso : La strada è collassata per le forti piogge all'altezza di San Felice Circeo. Un'auto con a bordo una persona è stata inghiottita dal fango, secondo il racconto dei testimoni - La persona a bordo dell'...

Maltempo - si apre Voragine sulla Pontina : si cerca un disperso | Video : Una voragine si è aperta a causa del Maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in corso accertamenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile

Maltempo - Voragine sulla Pontina. Coinvolta un’auto : un disperso| : Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge degli ultimi giorni. Vigili del fuoco alla ricerca di una persona

Circeo - Voragine sulla Pontina. Si cerca una persona : Un'improvvisa voragine, causata probabilmente dalle piogge e dal maltempo, si è aperta sulla via Pontina, all'altezza di San Vito, non lontano da San Felice Circeo in provincia di Latina. I vigili del ...

Voragine sulla Pontina - a San Felice Circeo. Disperso un uomo : I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta Disperso in seguito alla smottamento della via Pontina, nei pressi di San Felice Circeo. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori, l'uomo sarebbe stato trascinato via dall'acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo. L'auto finita all'interno dell'enorme Voragine è stata recuperata ed è vuota.

Voragine sulla Pontina - automobilista trascinato dall'acqua : disperso : Una Voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in...

Circeo - Voragine sulla Pontina. Si cerca una persona : I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, secondo alcuni testimoni un automobilista è stato trascinato via dall'acqua

Maltempo - Voragine sulla Pontina : Lo smottamento è stato provocato dalle forti piogge degli ultimi giorni. Vigili del fuoco alla ricerca di una persona

Maltempo - Voragine sulla Pontina : coinvolta un'auto - si cerca una persona : La strada, al chilometro 97+700, è interrotta all'altezza di San Vito. A causare lo smottamento e l'apertura di una voragine sulla carreggiata le forti piogge. Sul posto accertamenti anche della ...

Maltempo - si apre una Voragine sulla Pontina. Auto coinvolta : un disperso : Un’Auto che stava transitando sulla via Pontina nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento della strada, dovuto molto probabilmente al Maltempo. È accaduto all’altezza di San Vito. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta disperso....