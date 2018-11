Voragine Pontina | M5S | no a speculazioni Si punti su prevenzione

romadailynews

(Di domenica 25 novembre 2018) “Nell’attesa che le operazioni di soccorso si concludano e che tutte le Autorità competenti facciano le opportune verifiche sulle cause dell’accaduto, invitiamo gli esponenti delle altre forze politiche ad un minimo di prudenza evitando di speculare su una simile tragedia per riproporre l’ennesima grande opera inutile dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina, invocata da vent’anni come la soluzione a tutti i mali al punto da non ricomprendere il tratto oggetto del tragico evento odierno”.Così in una nota la consigliera regionale M5S del Lazio, Valentina Corrado, sullaapertasi sullain cui risulta ancora disperso un automobilista.“Al contrario, quanto accaduto impone, come il M5S sostiene da tempo, una seria riflessione sulla necessità die messa in sicurezza di tutto il tratto dellae di tutto il territorio ...