Vittoria a mani basse per la Passalacqua Ragusa

Juvemania : solita Vittoria facile da esaltare - soliti cori contro da condannare! : Dove porterà questo braccio di ferro non lo sappiamo, ma di sicuro se il calcio italiano continua ad evidenziare degli spettacoli di questa natura sarà dura mantenerlo a grandi livelli anche negli ...

F1 – Vettel - la voglia di Vittoria ad Abu Dhabi e la velata difesa a Verstappen : “siamo umani - è il nostro lavoro ma anche la nostra vita” : Sebastian Vettel pronto per l’ultima gara dell’anno: le parole del ferrarista alla vigilia del Gp di Abu Dhabi La stagione 2018 di F1 sta per terminare: i piloti sono pronti, ad Abu Dhabi per lo spettacolo finale che chiuderà definitivamente il Mondiale vinto da Lewis Hamilton ormai da circa un mese. Tanti sono i campioni che vogliono chiudere in bellezza la stagione, spinti da differenti motivazioni: Hamilton punta alla ...

"Manita" dell'Inter al Genoa : è la settima Vittoria consecutiva : L'Inter batte 5-0 il Genoa , nell'anticipo della 11esima giornata, e conquista la settima vittoria consecutiva. Match deciso gi nei primi 16 minuti con i gol di Gagliardini e Politano . Nella ripresa ...

La Vittoria dei Verdi sul tramonto della vecchia Germania : Ma già allora capaci, anche, di una visione politica più ampia, che nulla aveva a che vedere con l'integralismo che si riscontra in movimenti analoghi sparsi nel mondo. Ma sopratutto in Italia. Uno ...

Vittoria Baruffi - 14enne morta a scuola durante ora ginnastica/ Domani autopsia : “Non aveva malformazioni” : Vittoria Baruffi, 14enne morta a scuola durante ora ginnastica. Domani l'autopsia per fare chiarezza sulla tragedia: “Non aveva malformazioni”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:30:00 GMT)

Vittoria - controlli interforze in piazza Manin : scatta un arresto : controlli interforze a Vittoria, in piazza Daniele Manin, per contrastare, soprattutto, lo spaccio di droga. All'operazione hanno partecipato Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia ...

Manita PSG all'Amiens - decima Vittoria : Procede senza sosta il cammino del Paris Saint-Germain che, nell'attesa di ospitare il Napoli in Champions League, colleziona la decima vittoria in altrettante partite della Ligue 1 . La squadra ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Davide Mazzanti “La Vittoria di oggi ci servirà tantissimo”. Cambi “Domani vogliamo vincere - non si fanno calcoli” : L’Italia ha battuto la Russia per 3-1, centrando l’ottava vittoria consecutiva nei Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Un successo che ha dato anche la certezza matematica del primo posto alla squadra di Mazzanti. Un cammino davvero straordinario per le azzurre, che puntano ora a superare le Final Six per poi giocarsi una medaglia. Quella di oggi è stata una partita molto difficile e anche per questo la vittoria dell’Italia ...

Valentino Rossi - GP Thailandia MotoGP 2018 : “Siamo migliorati in accelerazione - sono contento del passo. Domani mi gioco la Vittoria” : Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha ...

Volley - Mondiali 2018 : domani Italia-Cuba - azzurre per la terza Vittoria contro la nobile decaduta : L’Italia si sta godendo il suo giorno di riposo a Sapporo (Giappone) in attesa di tornare in campo per la terza partita dei Mondiali 2018 di Volley femminile. domani (ore 06.40) le azzurre affronteranno Cuba in una partita da vincere a tutti i costi, l’unico obiettivo deve essere quello di infilare il terzo successo consecutivo per 3-0 (dopo quelli ottenuti agevolmente contro Bulgaria e Canada) e lanciarsi con la massima convinzione ...

Polo - Europei 2018 : ITALIA IN FINALE dopo 13 anni! Decisiva la Vittoria sulla Germania : Il Polo azzurro scrive, per la quarta volta, una pagina di storia in Europa: l’ITALIA è in FINALE degli Europei in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta, che si trova a Siena. La formazione del nostro Paese, composta dal capitano Gualtiero Gori, Nicholas Lopes Fuentes, Nicolas e Martin Joaquin, ha superato per 6-5 la Germania nell’incontro decisivo del girone B. Delle altre tre finali giocate, l’ITALIA ne ha vinta ...

Polo - Europei 2018 : l’Italia sfida la Germania - match fondamentale dopo le Vittoria su Spagna e Austria : Giornata fondamentale per l’Italia gli Europei 2018 di Polo che si stanno svolgendo a Villa a Sesta (Siena). dopo aver travolto la Spagna e l’Austria, oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica Germania in una partita decisiva per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna continentale. Gualterio Giori, Tomas Joaquin, Nicolas Lopes Fuentes e Martin Joaquin se la dovranno vedere contro gli ostici ...