Violenza sulle donne | Gessica Notaro | Più misure per tutelare le vittime No al

Giornata mondiale della Violenza sulle donne - la storia di Elisa : “Così ho ripreso in mano la mia vita” : Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne, un fenomeno diffuso in tutto il mondo, dove almeno una donna su tre ne è vittima nella sua vita. Ecco il significato di questa commemorazione e le storie di chi ha combattuto e vinto una guerra che ogni anno, in forme diverse, coinvolge milioni di donne e ragazze.Continua a leggere

Non basta una giornata per combattere la Violenza sulle donne : ... nonché moltestie e abusi su una donna che si registrano ogni due giorni è stata proclamata la giornata contro la violenza sulle donne in tutto il mondo. Anche in Italia sono numerose le iniziative ...

25 novembre 2018 - Giornata contro la Violenza sulle donne. Se anche tu vuoi dire basta : Secondo gli ultimi dati, il 35 per cento delle donne nel mondo ha subito violenza fisica o sessuale . Nel 38 per cento dei casi di femminicidio e nel 30 per cento dei casi di violenza il colpevole è il partner. Lo confermano i recenti casi di Savona e ...

Radja Nainggolan - polemica per il calciatore testimonial contro la Violenza sulle donne : "Ha picchiato la moglie" : Sui social network è scoppiata la polemica dopo che la pagina Facebook ufficiale di Lega Serie A ha postato una foto del calciatore belga di origini indonesiane Radja Nainggolan - da quest'anno nell'Inter dopo diverse stagioni alla Roma - che aderisce alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.Il centrocampista, come tutti gli aderenti all'iniziativa, si mostra con il segno rosso sullo zigomo, ma moltissimi utenti si sono ...

25 Novembre Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...

Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne - 32 femminicidi nel 2018 : Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne , indetta dall'Onu per sensibilizzare su un fenomeno tutt'altro che sradicato, anche nelle società più sviluppate. Secondo ...

Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne - 32 femminicidi solo nel 2018 : Sono ancora troppe le donne vittime di soprusi anche se sono leggermente in calo i cosiddetti reati-spia: maltrattamenti in famiglia, stalking, percosse, violenze sessuali. Merito del coraggio di dire basta: sono aumentate infatti le denunce

Giornata contro la Violenza sulle donne : un disegno di legge per gestanti : La parlamentare del M5S Stefania Campo nella Giornata contro la violenza sulle donne un disegno di legge per il rispetto delle gestanti e del bambino.

Proxima a Ragusa e la lotta alla Violenza sulle donne : Anche la Cooperativa Proxima di Ragusa ha dato il suo controbuto nelle iniziative contro la violenza sulle donne. A relazionare Ausilia Cosentini

Violenza sulle donne - un tratto rosso sul viso di Vip e calciatori : Non sono solo le donne, ad avere un tratto rosso sul viso nella giornata internazionale contro la Violenza sulle donne: all'appello di Mara Carfagna, che ha dato il via alla campagna 'Non è normale ...

Giornata contro la Violenza sulle donne - la manifestazione a Roma e il segno rosso sulla faccia di calciatori - vip e politici : La manifestazione in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne e il lancio della campagna «Non è normale che sia normale»: calciatori, politici e vip condividono una foto con un segno rosso sotto l'occhio.La manifestazione in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne e il lancio della campagna «Non è normale che sia normale»: calciatori, politici e vip condividono una foto con un segno rosso sotto ...

Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne - Ust Cisl Magna Graecia : lotta di civiltà : Mettendo in campo tutte le iniziative possibili per impedire il perpetrarsi di casi che, tutti i giorni, la cronaca ci propone. Le notizie sui femminicidi arrivano nelle case degli italiani come ...

Violenza sulle donne - 6 casi in un giorno. A Firenze 30enne strangola la moglie in ostello : erano in viaggio di nozze : Da Genova a Napoli e poi Bologna, Firenze, Rimini, Bari. Sono i sei casi di Violenza sulle donne registrati in un giorno in Italia, alla vigilia della giornata internazionale contro la Violenza di genere promossa dall’Onu. Firenze, strangola la fidanzata durante una vacanza – Le ha stretto le mani intorno al collo e l’ha strangolata fino a ucciderla. Il motivo? Banale, apparentemente. Una lite, qualche insulto. Ma alla fine un ...

Giornata contro la Violenza sulle donne 2018 : i calciatori in campo con un segno rosso sul volto : Il mondo del calcio deve sensibilizzare contro questi fenomeni perché ha un ruolo molto rilevante nel dare il suo contributo».