Violenza donne | Bonafede | misure a Cdm

Violenza donne - Casellati e Fico : impegno : 12.56 Nella Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne la presidente del Senato Alberti Casellati,ha inviato un messaggio su You Tube: " Nella giornata in cui le donne di tutto il mondo gridano basta alla Violenza.E' un richiamo forte perché cresca la consapevolezza che questa mattanza debba finire. Le leggi da sole non bastano,serve un profondo cambiamento culturale". E il presidente della Camera,Fico:"Ogni volta che una donna è vittima ...

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne : il palinsesto di Premium Cinema : La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta avendo un eco importante nel nostro Paese. Soprattutto per quanto riguarda la decisioni delle emittenti nazionali di sostenere la campagna contro la violenza di genere. Il palinsesto di Premium Cinema del 25 novembre 2018 propone infatti un ciclo di film a tema: la sua risposta personale che mette al centro donne coraggiose ed in grado di opporsi ai loro aguzzini. Cinema Emotion, la ...

Mattarella : troppa Violenza su donne. Bonafede : misure a prossimo Cdm | : Appello del Capo dello Stato, nella Giornata internazionale contro gli abusi alle donne, per "superare discriminazioni, pregiudizi o stereotipi" sottolineando che "la prevenzione avviene soltanto con ...

Il “Sorriso Diverso delle Donne” vince sulla Violenza : grande successo per l’iniziativa : Nell’ambito delle iniziative che celebrano la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’ONU, ieri nella Capitale si è tenuto l’evento “Sorriso Diverso delle Donne”, progetto di comunicazione sociale promosso dall’Associazione UCL ed organizzato daTulipani di Seta Nera. I dati ci confermano che la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso e trasversale, che riguarda la società nel suo insieme, e ...

Violenza sulle donne - Bonafede : misure in prossimo Cdm : Le misure sul cosiddetto "Codice rosso" contro la Violenza sulle donne per dare una corsia preferenziale alle denunce e alle segnalazioni, accelerandone l'iter, saranno dell'ordine del giorno del ...

Michelle Hunziker - il messaggio contro la Violenza sulle donne : “Caro Babbo Natale - ti scrivo oggi...” : In una lunga lettera pubblicata su Instagram, Michelle Hunziker mette in risalto alcuni fondamentali temi, in occasione...

Mattarella : combattere Violenza su donne : 12.10 "La violenza sulle donne purtroppo non conosce confini geografici, distinzioni di classe o di età".E' quanto scrive il presidente della Repubblica,Mattarella, per la Giornata contro la violenza sulle donne, che "in ogni sua forma, fino all'omicidio,non è mai un fatto privato (...) ma si inscrive in una storia universale e radicata di prevaricazione". Occorre "operare per una profonda trasformazione culturale",scrive Mattarella. "Nel ...

PREMIUM CINEMA EMOTION : maratona contro la Violenza sulle donne : Alle nostre lettrici che seguono il canale pay PREMIUM CINEMA EMOTION, ricevibile sia con il digitale terrestre che attraverso la piattaforma Sky, segnaliamo un’interessante maratona televisiva che inizia tra poche ore. Ecco il comunicato ufficiale. In occasione della XIX Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di domenica 25 novembre, PREMIUM CINEMA EMOTION – dalle ore 15.15 a notte inoltrata ...

Oggi la giornata contro la Violenza sulle donne - iniziative in 39 Comuni : Flash mob, reading, spettacoli teatrali, convegni, proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri sul tema della violenza contro le donne. I Comuni coinvolti I Comuni coinvolti sono: Affi, ...

Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne - 32 femminicidi nel 2018 | Mattarella : fenomeno troppo diffuso - bisogna denunciare : Sono ancora troppe le donne vittime di soprusi. Lo dicono i dati e lo dice Sergio Mattarella che lancia un appello alle istituzioni: "Denunce troppo reticenti, bisogna favorire le condizioni per superare anche questo ostacolo"

