Violenza di Genere | insulti alla deputata Siracusano | FI | | ' Io vittima di odio e

Educare alle emozioni - l'unica battaglia pacifica alla Violenza di genere : Non sono semplici, per esempio come le app dello smartphone, queste, anzi, sono di facile utilizzo perché intuitive, soprattutto per loro che ci sono nati nel mondo del digitale. Nel mondo delle ...

Giornata Nazionale contro la Violenza di genere - migliaia di donne in piazze per "Non una di Meno" : Roma - Un segno rosso sulle guance per ricordare il sangue delle violenze, tanta rabbia e 106 palloncini rosa lanciati in cielo a ricordo delle donne vittime di Violenza maschile nel 2018. La manifestazione con corteo promossa a Roma dal Coordinamento 'Non una di meno' ha registrato un buon numero di presenze (circa 10 mila secondo gli organizzatori al momento della partenza da Piazza della Repubblica), con tante donne arrivate nella ...

Violenza di genere. Una giornata dedicata all'ascolto nella sede di Stella del mare : In Italia e nel mondo subisce Violenza, mediamente, una donna su tre dai 15 anni in su ; il timore della Violenza è confermato dal dato secondo il quale il 53% delle donne in tutta l'Unione Europea afferma di evitare ...

Violenza di genere : il camper rosa della polizia fa tappa a Ponticelli : La campagna di sensibilizzazione contro la Violenza sulle donne, non si ferma e questa mattina fa tappa a Ponticelli. Ad essere coinvolti sono i ragazzi dell'istituto superiore Sannino - De Cillis che ...

Violenza sulle donne - il Collettivo Fuori Genere aderisce alla manifestazione Nazionale : L'Aquila - Il Collettivo Fuori Genere aderisce alla manifestazione Nazionale contro la Violenza Maschile sulle donne che si terrà sabato 24 a Roma. Scenderemo di nuovo in piazza urlando la nostra rabbia per le morti orrende di Desirèe e Pamela. Scenderemo in piazza per Roxana Zenteno, uccisa il 17 novembre 2018 da suo marito, Marco Buscaglia che l’ha soffocata con un cuscino nel sonno e poi ha detto ai due figli: “la mamma dorme”. ...

Rugby – Le Zebre scendono in campo contro la Violenza di genere : Le Zebre in campo contro la violenza sulle donne al fianco die maschi che si immischiano In occasione della sfida contro gli irlandesi del Munster, che cade proprio il 25 novembre -giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne-lo Zebre Rugby Club ha voluto rinnovare, ampliandolo, l’appoggio già dato nel 2016 e nel 2017 alla campagna di sensibilizzazione di Maschi che s’immischiano contro le violenze di ...

“Non è normale che sia normale” - 4 storie per lanciare la campagna della Camera contro la Violenza di genere : “Non lo rifarà di nuovo”, “ha detto che mi ama”, “questa era l’ultima volta”. Sono solo alcune delle tante frasi che ogni giorno migliaia di donne vittime di violenza, ripetono a loro stesse. Non chiedono aiuto, spesso per poca fiducia nelle istituzioni, e, quando lo chiedono, per i processi passano anni o ai loro carnefici vengono inflitte pene ‘poco dure’. È la drammatica situazione che ...

Mercato San Severino Citta' contro la Violenza di genere - giovedì 22 al Centro Sociale. : Associazione Italiana Cultura e Sport e si prefigge di affrontare tematiche sociali di rilevante e di stringente attualità. Dopo i saluti del sindaco Antonio Somma, del dirigente scolastico dell'...

Rugby – Italia vs All Blacks contro la Violenza di genere : Discovery Italia e Action Aid insieme per l’importante progetto : Fir, Discovery Italia e Action Aid insieme contro la violenza di genere per Italia-All Blacks La grande attesa per il Cattolica Test Match della Nazionale Italiana Rugby contro i mitici All Blacks si arricchisce di un’importante iniziativa a sfondo sociale che mette una accanto all’altra Discovery Italia – national broadcaster dei Cattolica Test Match e del 6 Nazioni con il canale 52 DMAX – ActionAid e la Federazione Italia Rugby. Sabato, ...

Bari - Generare culture nonviolente - Presentato il programma contro la Violenza di genere : Performance artistiche, seminari, laboratori, spettacoli e mostre animeranno la città per stimolare la condivisione di pratiche sociali e culture nonviolente, a partire dal presupposto che la ...

Giustizia e Violenza di genere. Un quadro fra luci e tante ombre nell'incontro promosso dall'Udi : Mentre rispetto alla mafia siamo il Paese più avanti nel mondo,e siamo orgogliosi di questo, in relazione ai reati di violenza possiamo essere molto meno orgogliosi. Perché le norme ci sono state ...

'Non ci provare' di Gaudenti - opera sulla Violenza di genere - all'Istituto Giorgi di Lucca : Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è alle porte e, come ogni anno, enti, associazioni e scuole si muovono per mettere in atto iniziative volte a sensibilizzare i più giovani e non solo verso un problema ormai largamente diffuso, una piaga insanabile della società odierna. Tuttavia è più che mai opportuno non abbassare la guardia, la cronaca recente ci fornisce dettagli inquietanti che non ...

Milano. Formazione contro la Violenza di genere e gli abusi ai minori : L’Associazione “Lions Club Milano Galleria”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’iniziativa “Giornata di Formazione ed inFormazione contro l’abuso

Roma. Prevenzione e contrasto alla Violenza di genere protocollo d’intesa : Il Municipio V di Roma ha siglato, con un amplissimo partenariato istituzionale e del Privato Sociale, il protocollo d’intesa per