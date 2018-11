Video di Renato Zero a Domenica In | “Con le mie paillettes ho vendicato mio padre”

ilnotiziangolo

: @renatozer0 , ciao Renato, mi registreresti un brevissimo video in cui fai gli auguri ad un mio carissimo cugino ch… - PeppeRomano65 : @renatozer0 , ciao Renato, mi registreresti un brevissimo video in cui fai gli auguri ad un mio carissimo cugino ch… - Sessa92Chiara : Renato Zero - Ancora qui (Video ufficiale - Official video) - YouTube - gianlucacompag3 : I added a video to a @YouTube playlist -

(Di domenica 25 novembre 2018) Il momento più atteso è sicuramente quello diIn. I sorcini sono già in agitazione da ieri da quando Mara Venier ha postato foto edelle prove ma l’artista arriva in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Mara Venier annuncia cheè in ritardo di qualche ora e ha dovuto rivoluzionato l’intera scaletta ma il suo arrivo porta tanti sorrisi in studio per la gioia di chi da casa ha avuto modo di passare del tempo a vedere il “dietro le quinte” di un personaggio variopinto e introspettivo che ha fatto la storia della musica.IL RAPPORTO CON IL PADRE E IL PRIMO CONTRATTO Il primo argomento è proprio legato alla famiglia, che lui ha sempre avuto accanto, e suo padre: “Naturalmente io non amavo molto la Polizia in quel tempo, mi sottraeva mio padre, non avevo un dialogo pieno con lui, lo sottraeva alla mia necessità e ...