Veronica Pivetti | età | altezza | peso | marito

caffeinamagazine

: Veronica Pivetti è “Viktor und Viktoria” al Coccia e Severini omaggia Dalla in jazz - StampaNovara : Veronica Pivetti è “Viktor und Viktoria” al Coccia e Severini omaggia Dalla in jazz - Corriere_Novara : Fondazione Teatro Coccia - LaVoceNovara : Veronica Pivetti sarà al Teatro Coccia questo fine settimana con 'Viktor und Viktoria'. E parla delle analogie tra… -

(Di domenica 25 novembre 2018)è un’attrice, regista, doppiatrice e conduttrice italiana. Figlia d’arte (del regista Paolo e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli), è anche la sorella minore di Irene, già Presidente della Camera, giornalista e anche lei conduttrice.ha esordito nel doppiaggio a 7 anni e, negli anni ’80, ha continuato a prestare la voce in molti cartoni animati trasmessi a Bim Bum Bam e ha lavorato anche nelle soap come Sentieri.Il debutto al cinema avviene nel 1995 in ‘Viaggi di nozze’ di e con Carlo Verdone, che la nota nella trasmissione ‘Quelli che il calcio’ a fianco di Fabio Fazio. L’anno dopo recita al fianco di Tullio Solenghi, nel film ‘Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica’, per la regia di Lina Wertmuller e nel 1997 torna al doppiaggio d’autore prestando la sua voce a Megara, protagonista del film Disney ...