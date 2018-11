Verona | ultracattolici e Forza Nuova sfilano contro l’aborto E si lamentano per

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 novembre 2018) Nella giornata di sabato per le vie dihanno sfilatoe sigle ultracattoliche per una manifestazione antiabortista. Lo hanno fatto nella giornata scelta per la lotta al femminicidio, ribadendo che “l’aborto è mille volte più aberrante”. Sul palco della manifestazione è salito anche Roberto Fiore.Nelle stesse ore ha fatto sentire la propria voce anche una nutritamanifestazione a cui hanno partecipato centinaia di persone.video di Marco MilioneL'articolol’aborto. E siper l’assenza del ministro Fontana proviene da Il Fatto Quotidiano.