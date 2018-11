Vanessa Incontrada arrabbiata a Domenica In | Mara Venier la difende

Vanessa Incontrada/ Mara Venier e la torta di compleanno : "Per chi dice che siamo grasse..." - Domenica In - - IlSussidiario.net : Vanessa Incontrada torna in tv ospite del salotto televisivo di 'Domenica In' di Mara Venier per raccontarsi in un'intervista esclusiva

Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

Auguri a Vanessa Incontrada : oggi compie 40 anni : oggi sabato 24 novembre è un compleanno speciale per l'attrice Vanessa Incontrada che compie quarant'anni: un'età portata in splendida forma. Si tratta di un momento importante anche nella sua carriera lavorativa. La Incontrada viene dal successo ottenuto con la seconda stagione della fiction 'Non Dirlo Al Mio Capo' iniziata nel mese di settembre dove ha fatto coppia con il collega e attore Lino Guanciale vestendo i panni della praticante Lisa ...

Vanessa Incontrada E LA CATTIVERIA DELLE DONNE : Il messaggio che vuole lanciare la spumeggiante VANESSA è che il corpo DELLE DONNE si deve accettare per come è e lottare contro gli stereotipi che impongono le regole del mondo dello spettacolo. ...

Sanremo 2019 anticipazioni : arriva Vanessa Incontrada? : Claudio Baglioni vuole Vanessa Incontrada al suo Festival di Sanremo? La scorsa edizione del Festival di Sanremo è stata un vero e proprio successo. Successo, che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo gli ascolti eccellenti ottenuti da Carlo Conti e Maria De Filippi l’anno prima. E il direttore artistico Claudio Baglioni pare proprio voler confermare il successo ottenuto, avendo già iniziato a studiare nei minimi dettagli cosa fare a ...

Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio capo 2? L’indiscrezione : Festival di Sanremo, Claudio Baglioni punta Vanessa Incontrada: trattative in corso Pare che Vanessa Incontrada sia sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. A pubblicare l’indiscrezione, nello specifico, è stato il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, parla di trattative in corso tra la showgirl e il direttore artistico. […] L'articolo Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio ...

Ascolti Tv di giovedì 18 ottobre - boom per Non dirlo al mio Capo 2 con Vanessa Incontrada : Eccoci a commentare gli Ascolti tv di giovedì 18 ottobre. Su Rai1 Non dirlo al Mio Capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale fa il pieno di Ascolti: ha conquistato 5.061.000 spettatori...

‘Non dirlo al mio capo 2’ con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale : numeri impressionanti per il finale di stagione : “Non dirlo al mio capo 2” saluta con un botto di ascolti prevedibile quanto sontuoso. Cinque milioni di telespettatori tondi per Rai1, uno share pari al 22.7% di share. Un finale di stagione che... L'articolo ‘Non dirlo al mio capo 2’ con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: numeri impressionanti per il finale di stagione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti Tv - più di 5 milioni baciano Vanessa Incontrada. La7 vince la sfida dell'informazione con Rete 4. : Eccoci a commentare gli Ascolti tv di giovedì 18 ottobre . Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale fa il pieno di Ascolti: ha conquistato 5.061.000 spettatori pari al ...

Non dirlo al mio capo 3 ci sarà?/ Anticipazioni terza stagione : Vanessa Incontrada accende le speranze ma.. : Il finale della seconda stagione in onda su Rai1 mentre sembra ormai certa l'uscita di scena di Lino Guanciale per un'ipotetica Non dirlo al mio capo 3. Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada : il rapporto dopo Non dirlo al mio capo : Vanessa Incontrada racconta il suo collega Lino Guanciale Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di Non dirlo al mio capo, fortunata serie di Rai 1 giunta alla seconda stagione. Vanessa raconta al settimanale Vero l’uomo e l’artista fantastico che è Lino Guanciale. Di lui Vanessa dice: ” Eccezionale! Oltre che un uomo fantastico, da sposare”. […] L'articolo Lino Guanciale e Vanessa Incontrada: il ...

TUTTE LO VOGLIONO/ Su Rai 3 il film con Vanessa Incontrada (oggi - 3 ottobre 2018) : TUTTE lo VOGLIONO, il film commedia in onda su Rai 2 oggi, mercoeldì 3 ottobre 2018. Nel cast: Michela Andreozzi, Vanessa Incontrada e Enrico Brignano. Il dettagòlio della trama.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:43:00 GMT)

Lino Guanciale sex symbol? L’attore di Non Dirlo al Mio Capo 2 parla di sé e di Vanessa Incontrada : Lino Guanciale è uno degli attori più amati in televisione. Attualmente è su Rai1 con la seconda stagione della fiction Non Dirlo al Mio Capo, la cui terza puntata è stata trasmessa ieri sera. Il mese prossimo invece l'attore tornerà a vestire i panni di Claudio Conforti ne L'Allieva 2, mentre nel 2019 lo vedremo ancora nel ruolo di Cagliostro nei nuovi episodi de La Porta Rossa. Intervistato da "Nuovo", Guanciale ha parlato della sua vita ...

Chiara Francini/ “Pippo Baudo un vero sex symbol - Vanessa Incontrada è simile a me” (La vita in diretta) : Chiara Francini, ospite de La vita in diretta: la scrittrice ed attrice si racconta e commenta i personaggi della tv con i quali andrebbe a cena. L'intervista con Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:25:00 GMT)