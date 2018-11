"Hillary Clinton non va via, è proprio come l'herpes". Pioggia di polemiche per la battuta di Anna Paulina, opinionista conservatrice della Fox News che nel corso di un talk show aveva commentato il fatto che l'ex candidata alla presidenza fosse ancora oggetto della discussione politica americana, paragonandola appunto all'herpes. Immediate le scuse del padrone di casa, il giornalista Rick Leventhal, che ha definito l'uscita della sua ospite "non appropriata". Anche il network si è scusato anche con Clinton.(Di domenica 25 novembre 2018)

