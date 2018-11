Usa | muffa all' università | studentessa stroncata da malattia legata all' adenovirus

Blastingnews

: RT @joppi1980: @Uberbored_80 Oh ma che fighette. Certo che si usa. Se c’è la muffa, levi dove c’è la muffa e mangi il resto. Io sempre fatt… - MarcusZeitgeist : RT @joppi1980: @Uberbored_80 Oh ma che fighette. Certo che si usa. Se c’è la muffa, levi dove c’è la muffa e mangi il resto. Io sempre fatt… - Gnegnyna : @beyondme87 Se ci dovesse esserr anche muffa allora usa una soluzione di acqua e candeggina,aiuta tanto.Ricordati d… - joppi1980 : @Uberbored_80 Oh ma che fighette. Certo che si usa. Se c’è la muffa, levi dove c’è la muffa e mangi il resto. Io se… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Morire per una patologia correlata a una. È successo nell'del Maryland, negli Usa. Olivia Paregol aveva 18 anni ed era una matricola. Secondo la stazione televisiva CBS WJZ-TV, la giovane era nel suo primo semestre di college. A stroncarla è stato l', un virus che attacca le vie respiratorie. Diversi studenti avevano segnalato la presenza dinelle camere del dormitorio universitario ed era stato risolto il problema. Per la Paregol, però, era troppo tardi, quel virus l'ha uccisa.vicino ai cuscini L'ha fatto un'altra vittima negli Stati Uniti, dopo la morte di 11 bambini nel New Jersey. Olivia Paregol è morta poco dopo aver compiuto 18 anni. Adesso si teme che sia stata proprio lapresente nelle stanze del dormitorio dell'del Maryland a causare lache ne ha stroncato la vita. Il dramma è partito da un colpo di ...