Una tromba d’aria ha colpito la provincia di Crotone

Choc sul lungomare di Salerno : arriva Una spaventosa tromba marina : Lo sfondo è il primo tratto della costiera amalfitana. Perché arriva dalla vicina Vietri la tromba d'acqua che nel primissimo pomeriggio ha costeggiato la città di Salerno....

Maltempo in Calabria - Una tromba d'aria si abbatte su un treno : feriti e finestrini rotti : Il Maltempo in Calabria questa volta ha colpito un treno: una tromba d'aria ha creato un incidente ferroviario sulla Lido-Crotone, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un treno regionale è stato investito da un forte vento mentre si trovava alla stazione di Roccabernarda (Crotone), la furia del vento ha sballottato un intero convoglio che per fortuna però non si è ribaltato. Maltempo anche in altre zone d'Italia, da nord a sud, con foti venti ...

Tromba d’aria investe treno - feriti sulla linea Catanzaro-Crotone. Una motrice si scontra con un pino secolare in Salento : Finestrini in frantumi, alcuni feriti, ma nessuno grave. I passeggeri del treno locale Catanzaro Lido-Crotone hanno vissuto qualche minuto di ansia in mattinata per via di una Tromba d’aria che ha investito il convoglio all’altezza della stazione di Roccabernarda. Il forte vento ha sballottato il convoglio che comunque è sempre rimasto sui binari. Due passeggeri sono stati portati in ospedale, ma nessuno ha riportato ferite serie. ...

Maltempo - treno investito da Una tromba d'aria a Crotone : feriti passeggeri : Non accenna a diminuire il Maltempo che da ieri ha investito un po’ tutta Italia portando anche la neve sulle Alpi e le Prealpi e localmente fino in pianura. Secondo il team del sito www.iLMeteo.it oggi piogge e temporali interesseranno principalmente il Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica e saranno sparse sul resto del Centro-Sud. Ultime nevicate invece a bassa quota al Nord, specie sui rilievi orientali. Previsti anche venti ...

Treno investito da Una tromba d’aria a Crotone - feriti alcuni passeggeri Video : È successo in mattinata, investito dalla tromba d’aria il Treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri

Treno investito da Una tromba d’aria a Crotone - feriti alcuni passeggeri : È successo in mattinata, investito dalla tromba d’aria il Treno locale Catanzaro Lido-Crotone. Diversi finestrini in frantumi, feriti alcuni passeggeri

Maltempo - tromba d’aria fa Una vittima nel Savonese : Vincenzina colpita da pezzi di tetto : La vittima è una sincopa di 88 ani che sarebbe stata colpita da pezzi di del tetto piano di un condominio trascinati via da una tromba d'aria che investito la sua città, Albisola Superiore, nel Savonese. Il materiale è caduto in strada colpendo anche tre macchine e abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica.Continua a leggere

Maltempo - tromba d’aria fa Una vittima nel Savonese : donna colpita da pezzi di tetto : La vittima è una sincopa di 88 ani che sarebbe stata colpita da pezzi di del tetto piano di un condominio trascinati via da una tromba d'aria che investito la sua città, Albisola Superiore, nel Savonese. Il materiale è caduto in strada colpendo anche tre macchine e abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica.Continua a leggere

Tromba d’aria a Manduria : paura e un ferito. Crolla parte della facciata di Una chiesa : paura e danni a Manduria per una violenta Tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica. Ha ceduto la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta.Continua a leggere

Tromba d'aria a Manduria : un ferito/ Video ultime notizie : crolla parte della facciata di Una chiesa - i danni : Tromba d'aria a Manduria: panico tra gli abitanti, un ferito e danni dopo crollo di una parte della facciata di una chiesa. Tempesta di vento in provincia di Taranto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)