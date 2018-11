Una mina su Zingaretti | il candidato segretario Pd a rischio sfiducia in Lazio

Di Maio : l'innovazione non è Una minaccia - è un'opportunità : ... il quale ha affrontato dapprima l'aspetto paura dell'innovazione, ' Siamo abituati ad associare la parola innovazione a singoli progressi tecnologici che ha fatto la nostra economia in questi anni - ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : il vento domina nel salto. Mario Seidl al comando - che sfortUna per Pittin : È il vento, che aveva già costretto ad annullare il PCR di ieri, il grande protagonista dell’esordio della Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ruka. Sulle nevi finlandesi è andato in scena il segmento di salto sul trampolino HS142: tantissime lunghe attese causate dalle fortissime raffiche, ma alla fine la prova è stata completata. In testa alla classifica c’è il forte austriaco Mario Seidl, spesso e volentieri a proprio ...

25 novembre : Una Giornata per eliminare la violenza contro le donne : Progressivamente si sono uniti alla commemorazione molti Paesi in tutto il mondo, scegliendo questo giorno per sensibilizzare l'opinione pubblica e per denunciare le numerose forme di maltrattamento ...

Francia - gilet giallo minaccia : 'Ho Una bomba. Macron ci riceva' - : Secondo quanto riportano i media francesi l'individuo, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, si sarebbe asserragliato in un edificio ad Angers, ovest della Francia. Avrebbe chiesto che i ...

Uomo con gilet giallo in un centro commerciale di Angers minaccia : "Ho Una bomba - Macron ci riceva" : Alta tensione in un centro commerciale di Angers, in Francia, dove un individuo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l'innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell'esplosivo nello zaino e chiedendo che i 'gilets jaunes' vengano ricevuti all'Eliseo.Secondo Bfm-Tv, sul posto sono arrivate le teste di cuoio. L'individuo, ...

Picchia la compagna e la minaccia con Una pistola - arrestato : Un 38enne italiano, pregiudicato e in affidamento in prova ai servizi sociali a Cologno Monzese, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e ...

Furti di tir e trattori : sgominata a Enna Una banda italo-romena : Eseguiti nella notte una decina di fermi a carico dei componenti di una banda specializzata in Furti di mezzi meccanici composta da italiani e romeni. Gli indiziati sono ritenuti responsabili di una ...

Cagliari - sgominata Una cellula della mafia nigeriana operante in Sardegna : Un'operazione della Polizia di Stato di Cagliari ha portato all'arresto di diversi esponenti della potente mafia nigeriana. Più specificatamente, l'operazione militare è partita a seguito di un'indagine del 2017 incentrata sul gruppo criminale chiamato 'Calypso Nest'. Andando maggiormente nei particolari, tale organizzazione fa parte della 'Supreme Eye Confraternity', una delle più note ed influenti organizzazioni della cupola mafiosa nigeriana. ...

“Non mi faccio comandare da Una femmina” - militare condannato a 8 mesi di reclusione : Il 34enne sottocapo di prima classe della marina militare italiana ha contestato il suo superiore, un sottotenente di vascello donna, ufficiale in seconda, dichiarando: "Sono un maschio, ho girato il mondo e non mi faccio comandare da una femmina", condannato complessivamente a otto mesi di reclusione.Continua a leggere

“Restituite i tutori a mio figlio - non può camminare” : l’appello di Una mamma ai ladri : I due supporti sono indispensabili per aiutare il piccolo a fare la fisioterapia, e per rifarli occorrerebbero almeno due mesi. Qualche giorni fa dei malintenzionati hanno rotto il finestrino della macchina della madre di Alessio a Foligno e li hanno portati via.Continua a leggere